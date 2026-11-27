Il 13º turno di Serie A si apre con l’anticipo del venerdì sera tra Venezia e Bologna che termina a reti inviolate. Le due squadre non sono state in grado infatti di trovare la via del gol con i padroni di casa che sono passati in vantaggio nel primo tempo prima ma poi l’arbitro dopo un consulto col Var lo ha annullato. In questo modo in classifica il Venezia lascia l’ultimo posto portandosi a 7 punti mentre il Bologna sale a 19 allungando sul Toro che ne ha 14.