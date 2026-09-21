Il nuovo metro di giudizio arbitrale in questa Serie A sta riscontrando un notevole successo. Gare più intense, meno interruzioni e più capovolgimenti di fronte. Un nuovo corso che ha suscitato approvazioni, ma anche qualche polemica legata a degli episodi in particolare. Nella giornata di oggi è andato in scena l'incontro tra società e vertici arbitrali, a cui ha partecipato anche il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. Il numero uno ha rilasciato delle dichiarazioni proprio sull'argomento: "Come tutte le cose nuove hanno delle criticità e l'abbiamo visto con alcune decisioni. Il fatto di aver avuto cinque giornate senza 0-0 e aver aumentato di tantissimi minuti il gioco credo che sia un aspetto positivo dal punto di vista dello spettacolo. Adesso dobbiamo anche recuperare su alcuni punti dove si potrebbe far meglio. Come dico sempre io, sbagliano il gol gli attaccanti, fanno papere i portieri, qualche volta sbagliano anche gli arbitri. Però questa linea a me piace, ma va un po' affinata".

MILAN, ITALY - MAY 17: Lega Serie A President Ezio Maria Simonelli looks on during the trophy presentation after the Serie A match between FC Internazionale and Hellas Verona FC at Giuseppe Meazza Stadium on May 17, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)