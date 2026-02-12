Toro-Bologna, i precedenti: l’ultima vittoria granata firmata da Karamoh nel 2023

Lo storico dei precedenti giocati in terra piemontese tra queste due squadre è nettamente a favore del Torino

Alberto Girardi 12 febbraio - 15:37

Dopo il pareggio allo scadere a Firenze, il Torino - domenica 15 febbraio - torna tra le mura amiche, dove affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano. Lo storico dei precedenti giocati in terra piemontese tra queste due squadre è nettamente a favore del Torino: i granata sono stati in grado di vincere 35 volte su un totale di 68 partite di Serie A, 22 i pareggi e 11 sono stati invece i successi dei rossoblù in trasferta nel capoluogo piemontese.

Torino-Bologna: ecco l'ultimo precedente — L'ultimo precedente in terra granata tra le due squadre è stato il 21 dicembre 2024. La passata stagione i granata di Paolo Vanoli hanno perso 0-2 contro il Bologna allenato da Vincenzo Italiano. In gol l'ex Pobega e Dallinga al primo gol in campionato con la maglia del Bologna, su soli 3 seganti.

TORINO - BOLOGNA 0-2

Marcatori: 26′ st Dallinga (B), 35′ st Pobega (B)

Ammoniti: 28′ st Miranda (B), 40′ st Freuler (B)

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (35′ pt Vojvoda), Maripan, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty (18′ st Ilic), Gineitis (18′ st Vlasic), Sosa; Sanabria (18′ st Adams), Karamoh (33′ st Njie). A disposizione: Paleari, Donnarumma, Bianay Balcot, Dembelé, Lazaro, Tameze. Allenatore: Vanoli.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda (34′ Lykogiannis); Freuler, Pobega; Odgaard (44′ st Casale), Ferguson (1′ st Fabbian), Dominguez (1′ st Orsolini); Castro (25′ st Dallinga). A disposizione: Skorupski, Bagnolini, De Silvestri, Posch, Corazza, Erlic Lykogiannis, Casale, Iling Junior, Urbanski, Karlsson. Allenatore: Italiano.

Karamoh decise l'ultima vittoria del Toro contro i felsinei — L'ultima vittoria del Torino contro il Bologna risale al 6 marzo del 2023. In quell'occasione i granata di Juric si sono imposti per 1-0 tra le mura amiche: decisiva è stata la rete di Karamoh al minuto 22. L'attaccante ha saltato Lucumi, poi dribblato Schouten, Sosa, Posch e infilato Skorupski con un tocco morbido che ha permesso ai granata di portarsi a casa i tre punti.

TORINO - BOLOGNA 1-0 (1-0)

Torino: Milinkovic-Savic, Djidji, Schuurs, Buongiorno, Singo (al 73' Aina), Linetty, Ilic, Rodriguez (al 73' Vojvoda), Miranchuk, Karamoh (al 73' Radonjic), Sanabria (all'85' Seck). A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Adopo, Gineitis, N'Guessan. Allenatore: Juric.

Bologna: Skorupski, Posch, Lucumi, Sosa (al 79' Kyriakopoulos), Cambiaso, Schouten, Moro, Orsolini, Ferguson, Soriano (al 57' Zirkzee), Barrow. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Soumaoro, Arnautovic, Sansone, Bonifazi, Medel, Aebischer, Lykogiannis, Pyyhtia, De Silvestri. Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Reti: Karamoh 22'.