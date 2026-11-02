Dopo due anni e mezzo, si separano le strade tra Kosta Runjaic e l'Udinese. L'allenatore tedesco era infatti arrivato in Friuli nell'estate del 2024 e aveva condotto la formazione bianconera a due campionati su buoni livelli. L'Udinese è però reduce da sette sconfitte nelle ultime otto giornate di Serie A e attualmente conta appena cinque punti in classifica, un bottino che vale la penultima posizione davanti soltanto al Venezia. Da questo rendimento molto negativo nasce la scelta della dirigenza di esonerare il tecnico, una decisione annunciata ufficialmente con il seguente comunicato: "Udinese Calcio comunica di aver sollevato Kosta Runjaic dalla guida tecnica della prima squadra. Le strade del tecnico e dei bianconeri si separano dopo oltre due anni puntellati da obiettivi importanti raggiunti. Il club ringrazia sentitamente Kosta e i suoi collaboratori Małecki e Trukan e augura loro le migliori fortune professionali".

Udinese, per il dopo-Runjaic si va verso Paolo Zanetti

Il prossimo allenatore a sedersi sulla panchina bianconera sarà Paolo, manca ancora l'ufficialità ma tra le parti è tutto definito. L'ex tecnico di Venezia ed Empoli prenderà quindi le redini dell'Udinese cercando di motivare la squadra e tornare a fare dei risultati positivi per risollevarsi in classifica e raggiungere l'obiettivo salvezza. Nelle prossime ore è attesa la nota ufficiale del club friulano per comunicare l'accordo raggiunto con l'ex centrocampista che dal 2007 al 2011 ha indossato anche la maglia del Torino.