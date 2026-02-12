UFFICIALE, Torino-Lazio si disputerà domenica 1 marzo alle ore 18:00

Toro News
27ª giornata, ecco quando si gioca
Redazione Toro News

La Lega Calcio Serie A mette ordine con un comunicato ufficiale al calendario con anticipi e posticipi di tutte le partite della 27ª giornata che si gioca a cavallo tra febbraio e marzo. Per quanto riguarda il Toro, il match casalingo allo Stadio Olimpico Grande Torino contro la Lazio si disputerà domenica 1 marzo alle ore 18:00.

