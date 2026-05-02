Mancano poche ore al fischio d’inizio della trentacinquesima giornata di Serie A: alle 15:00 si gioca Udinese-Torino. Dopo i due pareggi consecutivo contro Cremonese e Inter, il Toro sarà impegnato contro i bianconeri di Runjaic al Bluenergy Stadium. Al momento, il Torino occupa il tredicesimo posto con 41 punti: l’obiettivo è raggiungere proprio i friulani all’undicesimo posto a 44 punti. Di seguito tutte le info su questo Torino-Lazio del 35esimo turno del campionato di Serie A.

Le probabili formazioni

Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Gueye, Zaniolo.: Runjaic

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Vlasic, Obrador; Simeone, Kulenovic. Allenatore: D'Aversa.

Dove vedere la gara

La partita sarà disponibile in streaming sull’app e sul sito ufficiale di DAZN. La visione sarà garantita su smart TV compatibili e su televisori connessi a console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), PlayStation 4/5, TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

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