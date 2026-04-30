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DUBBI LECITI

Torna a caccia di conferme il Torino di D’Aversa, che dopo le vittorie contro le rivali in classifica è riuscito anche a strappare punti ad una big. I granata torneranno in campo sabato 3 maggio contro l’Udinese, in una gara che può rappresentare un nuovo banco di prova per misurare la crescita della squadra sotto la guida del tecnico abruzzese. Dopo aver fermato i nerazzurri, il Toro è chiamato a dare continuità, trasformando la prestazione in un altro risultato utile davanti ad un avversario fisico, organizzato e sempre ostico. Anche per questo, D’Aversa dovrà sciogliere alcuni dubbi di formazione, tra scelte obbligate, condizioni da valutare e ballottaggi ancora aperti. Vediamo i dettagli di formazione in vista di Udinese-Torino.

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