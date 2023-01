Comparazione quote, Empoli-Torino: ecco le chance granata secondo gli analisti

Empoli - Torino, l’analisi quote di OddsChecker: granata leggermente favoriti, al Castellani gara da Under

Redazione Toro News

Solo un punto divide Empoli e Torino in classifica e proprio per questo motivo la sfida del Castellani si preannuncia essere frizzante e combattuta tra due squadre che stanno vivendo un ottimo momento di forma. Le compagini di Zanetti e Juric arrivano alla partita forti di due vittorie rispettivamente contro Inter e Fiorentina. Appuntamento fissato per sabato 28 gennaio alle 15.00.

Grande momento per l'Empoli, bene il Torino a Firenze — L’Empoli sta vivendo un momento magico. La compagine di Paolo Zanetti è reduce da ben sei risultati utili consecutivi. L’ultimo ko risale infatti al 2-0 contro il Napoli dell’8 novembre, poi ben 4 vittorie e 2 pareggi che hanno portato i toscani a quota 25 punti in classifica.

Anche i granata di Juric viaggiano forte e, eccetto il ko contro lo Spezia, nelle ultime cinque gare hanno collezionato 2 vittorie e 2 pareggi, oltre alla qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan. 26 punti in classifica e un ottavo posto a sole due lunghezze dall’Udinese settimo.

Ventuno precedenti tra Empoli e Torino — Come ci informa OddsChecker sono 21 i precedenti tra Empoli e Torino e il bilancio sorride ai padroni di casa che hanno vinto in 7 occasioni. 10 sono stati i pareggi e 4 le vittorie del Torino. Proprio i granata sono infatti la squadra con cui l’Empoli ha pareggiato più volte in Serie A.

Negli ultimi confronti ad avere la meglio è stato il Torino, rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide (2V, 4N). L’ultimo successo dei toscani risale invece al 2019 (4-1 al Castellani). L’Empoli non subisce gol da due gare consecutive: è dal 2015 che i toscani non vincono tre gare di fila senza subire gol.

Il Torino parte leggermente favorito — Il Torino è leggermente favorito per la vittoria. Un successo dei granata in trasferta parte dai 2.40 di Bet365, Sisal e Betfair fino ai 2.50 di Sportbet. Equilibrio invece per i segni 1 e X. Una vittoria dei padroni di casa, che hanno perso solo una gara su dieci contro il Torino al Castellani, oscilla dai 3.25 di Bet365, Sisal e Planetwin fino ai 3.30 do GoldBet e Better. Il pareggio, che è il risultato verificatosi più volte tra le due squadre (10), parte dai 3.00 di GoldBet, Sisal e Better fino ai 3.15 di Sportbet.

L’equilibrio regna anche per i segni Goal e No Goal. Le chance che entrambe le squadre riescano a segnare almeno una rete a testa parte dall’1.78 di Planetwin fino all’1.91 di Bet365. La possibilità che una delle due rimanga a secco oscilla dall’1.82 di Star Casinò Bet, all’1.91 di Bet365 fino all’1.93 di Planetwin.

Per i bookie quella del Castellani sarà una gara combattuta anche se le difese di entrambe le squadre potrebbero fare la differenza. Sono 20 le reti subite dal Torino, 22 dall’Empoli e per questo la tendenza è per l’Under 2.5 che vale 1.60 per Sisal, 1.63 per GoldBet e Better e 1.67 per Bet365. Leggermente più alto invece l’Over 2.5 che mette d’accordo a 2.20 Bet365, Sisal, Star Casinò Bet e Betfair.

Per i parziali/finali invece gli scommettitori puntano su due risultati. L’1 primo tempo e 1 finale del Torino vale 4.00 per Bet365 e Betfair. L’X nel primo parziale e anche nel secondo parte invece dai 4.00 di Sisal e Star Casinò Bet e arriva ai 4.75 di Bet365.

Chi segna? Sfida Caputo-Sanabria — Empoli – Torino è anche la sfida tra Caputo e Sanabria. L’attaccante della squadra di Zanetti ha i granata tra le sue vittime preferite. Solo contro Bologna e Spal (5 gol) ha segnato di più nel massimo torneo. Una sua rete in qualsiasi momento della gara vale 3.50 per Sisal e 3.80 per Star Casinò Bet. Sponda granata Antonio Sanabria ha realizzato la sua prima rete in Serie A proprio contro l’Empoli, quando indossava la maglia del Genoa, e quella rete è rimasta l’unica contro i toscani. Un suo gol nei 90 minuti vale 3.25 per Sisal e 3.55 per Star Casinò Bet.