Comparazione quote, Lazio-Torino: ecco le chance granata secondo gli analisti

Lazio-Torino, l’analisi quote di OddsChecker: Felipe Anderson pericolo n.1 per i granata

Weekend in trasferta per il Toro, che allo Stadio Olimpico di Roma affronta la Lazio nel posticipo domenicale delle 18:00 valido per la 31^ di Serie A. I biancocelesti vogliono consolidare il secondo posto, mentre i granata inseguono una vittoria che manca da quattro partite. Il settimo posto che potrebbe valere l’Europa, però, è lontano.

ULTIMI RISULTATI – Sette vittorie nelle ultime otto giornate, questo il ruolino di marcia della Lazio che arriva alla gara reduce dalla rotonda vittoria per 3-0 sul campo dello Spezia. Un andamento da Champions quello dei biancocelesti che ha permesso alla squadra di Sarri di consolidare il secondo posto in classifica staccando le inseguitrici, eccetto la Juventus tornata a 59 dopo la riassegnazione dei 15 punti.

LE QUOTE – I principali siti di scommesse concordano nel ritenere favoriti i padroni di casa per la vittoria. Come riporta OddsChecker, il segno 1 tocca quota 1.90 su Sportbet, partendo dall’1.80 di PokerStars, in mezzo l’1.86 di DaznBet. All’andata fu pareggio: un esito che oggi parte dai 3.25 di Goldbet e arriva ai 3.45 di Sportbet, passando per i 3.40 di LeoVegas e Novibet. E una vittoria del Torino? L’ultima fu nel 2017 e se dovesse ripetersi, pagherebbe fino a 5.10 su Goldbet e Better, partendo dai 4.50 di PokerStars e i 4.80 di Betway. Capitolo reti: la Lazio è la miglior difesa del campionato con 20 gol subiti. Sono addirittura 18 i clean sheet biancocelesti. Va da sé che gli operatori puntino, dunque, sull’Under 2.5, che vale 1.50 su bet365 e Sisal, 1.53 su LeoVegas. L’Over 2.5 si alza invece a 2.40 su Snai e Sisal, e addirittura a 2.63 su Betfair e bet365. Stesso discorso per quanto riguarda le quote Goal/No Goal: favorito quest’ultimo (1.62 su Planetwin365, 1.63 su Snai e LeoVegas) rispetto al primo (2.25 su PokerStars, 2.30 su Betfair).

SPAURACCHIO ANDERSON – Il pericolo n.1 per il Torino si chiama Felipe Anderson. Il brasiliano ha nel Toro una delle sue vittime preferite, con ben cinque gol e tre assist in 11 incroci. Un suo gol vale 3.75 per Sisal e 3.80 per Starcasinò Bet. Dall’altro lato, occhi su Sanabria: per lui nove reti stagionali e il prossimo gol sarebbe speciale, perché lo farebbe diventare il secondo paraguaiano ad arrivare in doppia cifra in una singola stagione di Serie A, dopo Dionisio Arce. Festeggerà contro la Lazio? Eventualità che paga 4.50 su Starcasinò Bet e LeoVegas.

I PRECEDENTI – La Lazio è protagonista di un’ottima stagione in campionato ed è seconda a 61 punti. Ma per Sarri il Torino è una bestia nera: da quando è sulla panchina biancoceleste, il tecnico toscano non è ancora riuscito a battere i granata in Serie A (così come l’Udinese). Di contro, il Torino ha vinto solo una delle ultime 18 gare giocate in trasferta contro i biancocelesti, nel 2017. La squadra di Juric ha uno score negativo anche contro le avversarie che occupano per prime due posizioni in classifica: ha vinto solo una delle ultime 30 sfide contro squadre che occupavano quei piazzamenti.