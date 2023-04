Comparazione quote, Torino-Atalanta: ecco le chance granata secondo gli analisti

Torino – Atalanta, l’analisi quote di OddsChecker: gara da Goal all’Olimpico?

Torino e Atalanta sono pronte a sfidarsi allo stadio Olimpico in vista della 32esima giornata del campionato di Serie A. Sono 10 i punti che dividono le due squadre in classifica che però arrivano alla gara con l’entusiasmo derivante dalle due vittorie prestigiose rispettivamente contro Lazio e Roma.

ULTIMI RISULTATI – Periodo di alti e bassi per il Torino che però si presenta alla sfida contro l’Atalanta forte della vittoria sulla Lazio maturata grazie alla rete di Ilic. Una boccata d’aria per la squadra di Juric che veniva da due ko, contro Napoli e Roma, e due pareggi contro Sassuolo e Salernitana.

Atalanta in netta ripresa con ben tre vittorie nelle ultime cinque giornate. La Dea arriva all’Olimpico dopo la vittoria sulla Roma e alla ricerca di un posto in Europa. La squadra di Gasperini infatti si trova adesso al settimo posto a quota 52 punti a sole due lunghezze dall’Inter (54).

I PRECEDENTI – Torino e Atalanta si sono già sfidate in 127 occasioni con un bilancio che sorride ai bergamaschi. La Dea ha ottenuto il successo in 51 occasioni, 43 sono stati i pareggi e 33 le vittorie dei granata.

Come riporta OddsChecker l’Atalanta ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro il Torino e nel complesso non perde contro i granata da sei partite. L’ultimo successo del Toro in casa risale alla stagione 2018/2019 (Torino – Atalanta 2-0).

LE QUOTE – Bookie tutti concordi nel considerare l’Atalanta favorita per il successo. Una vittoria della squadra di Gasperini, che sarebbe la seconda consecutiva dopo quella contro la Roma, vale 2.40 per PokerStars, 2.46 per Novibet e 2.50 per StarCasinò Bet e Sportbet. Più equilibrate invece le quote che fanno riferimento all’X e all’1. Un successo del Torino oscilla dai 3.00 di Sisal e Snai fino ai 3.20 di LeoVegas mentre un pareggio, che non si verifica dal 4-4 della scorsa stagione, è fissato a 3.10 da PokerStars, a 3.25 da Betway e 3.40 da Sportbet.

Il Torino è reduce dall’importante vittoria contro la Lazio ma l’attacco dei granata non segna con molta facilità. Nelle ultime cinque partite la squadra di Juric non è mai riuscita a segnare più di una rete rimanendo a secco in due occasioni, contro Napoli e Roma. L’Atalanta invece è sempre andata a rete nelle ultime cinque sfide eccetto che nella gara contro il Bologna (Atalanta – Bologna 0-2). I granata però potranno sfruttare l’entusiasmo del successo nell’ultimo turno e anche il fattore casa: per questo è favorito per la gara il segno Goal fissato a 1.80 da StarCasinò Bet e Betfair e a 1.91 da bet365. Leggermente più alto il No Goal che invece vale 1.95 per LeoVegas, 1.99 per Planetwin 365 e 2.00 per Snai.

Per i maggiori operatori quella dell’Olimpico sarà una gara tirata e non con un gran numero di reti. Favorita in questo caso la quota che fa riferimento all’Under 2.5 bancato a 1.67 da Pokerstars a 1.72 da StarCasinò Bet e a 1.78 da LeoVegas. L’Over 2.5 invece sale a 2.00 per GoldBet e a 2.10 per bet365 e Betfair.

Due reti in quattro gare per Antonio Sanabria che potrebbe mettere la sua firma anche sul match contro l’Atalanta. I bookie puntano sull’attaccante e una sua rete nei 90 minuti vale 3.10 per StarCasinò Bet e 3.50 per Snai. In casa Atalanta attenzione a Koopmeiners autore di una tripletta proprio nella gara d’andata e che è tornato al gol nella vittoria contro la Roma. Una sua rete vale 4.75 per StarCasinò Bet e 6.10 per LeoVegas.