Comparazione quote, Torino-Bologna: ecco le chance granata secondo gli analisti

Torino-Bologna, l’analisi quote di Oddschecker: i granata non vincono da un mese. E la squadra di Thiago Motta non si ferma più

Redazione Toro News

Via alla 25esima giornata di Serie A. Si parte venerdì con Napoli-Lazio, in campo alle 20.45. Domenica la Roma di Mourinho ospita la Juventus all’Olimpico, chiude il turno Torino-Bologna lunedì alle 20.45.

ULTIMI RISULTATI – La squadra di Juric ha perso 4-2 il derby contro la Juventus, gli uomini di Thiago Motta hanno superato a sorpresa l’Inter: 1-0 al 90’, decisiva la rete di Orsolini. I granata non vincono da tre partite, l’ultimo successo è arrivato il 5 febbraio contro l’Udinese (1-0, gol di Karamoh). Come riporta , da inizio anno il Torino ha conquistato soltanto due vittorie, poi quattro pareggi e tre sconfitte. I rossoblù stanno vivendo un grande momento: quattro successi nelle ultime cinque e soltanto un k.o. contro il Monza. Adesso la formazione di Thiago Motta è ottava con 35 punti, la zona Europa non è così lontana: l’Atalanta al sesto posto è a +6.

I PRECEDENTI – Sono 154 i confronti totali tra Torino e Bologna. Il bilancio dei precedenti è abbastanza equilibrato: sono 58 le vittorie dei granata contro le 50 dei rossoblù, 46 i pareggi. Nella gara d’andata al Dall’Ara hanno avuto la meglio i padroni di casa: 2-1 al 90’, in gol Orsolini e Posch. Di Lukic l’unica rete della squadra di Juric. Il successo più recente del Torino è arrivato il 12 dicembre 2021. Come analizzato da Oddschecker, nelle ultime sei sfide soltanto una è terminata con il segno No Gol.

LE QUOTE - Secondo i principali siti scommesse, il Torino ha molte più chance di vittoria: il segno 1 è valutato 2.40 da Goldbet, Starcasinò Bet, Better. L’eventuale successo del Bologna è quotato 3.50 da Sisal e Betfair, 3.45 secondo Better. Mentre l’X è offerto 3.05 da Novibet, 3.00 su Sisal e 2.88 secondo Betfair. Analizzando le ultime sfide, il segno Gol può essere molto probabile: 2.00 su Bet365 e Betfair, 1.96 secondo Planetwin. Mentre il No Gol è fissato 1.75 Planetwin e Bet365, 1.67 secondo Starcasinò Bet. Per i bookmaker, l’Over 2.5 resta un’ipotesi complicata: addirittura 2.40 la quota di Sisal e Betfair, 2.37 per Starcasinò Bet. L’Under 2.5 è invece molto probabile stando alle valutazioni dei bookie: 1.57 per Bet365, 1.53 su Better e 1.50 secondo Sisal.