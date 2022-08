Comparazione quote, Torino-Lazio: ecco le chance granata secondo gli analisti

Torino-Lazio, l’analisi quote di OddsChecker: vige l’equilibrio, ma gli ospiti sono favoriti. Occhio a Immobile e Sanabria

Redazione Toro News

Torino e Lazio sono pronte a sfidarsi nella gara valida per la seconda giornata di Serie A. Il fischio d’inizio è in programma sabato 20 agosto alle 18.30 all’Olimpico. Il ritmo sarà subito altissimo, i punti in palio già importanti. Da una parte c’è la voglia di alzare l’asticella di Juric, determinato nel mettere alle spalle il momento complicato dal punto di vista dell’armonia all’interno dello spogliatoio. Dall’altra il gioco e le aspettative di Sarri, da ricalibrare con l’arrivo dei calciatori approdati a Roma nell’ultima sessione di calciomercato. Torino-Lazio promette spettacolo. Un grande scontro in campo, ma anche in panchina.

Gli ultimi risultati di Torino e Lazio

Il Torino ha debuttato sul campo del Monza. Alla prima di campionato, la squadra granata ha ottenuto i tre punti grazie alle marcature siglate da Miranchuk e Sanabria: quella avversaria di Dany Mota è giunta troppo tardi per rimettere il match in bilico. Dopo un’estate turbolenta, il Torino vuole subito indirizzare al meglio il proprio campionato. L’obiettivo è, quantomeno, ripetersi ed evitare le zone negative della classifica. Per la sfida contro la Lazio, tuttavia, dovrà far a meno dello stesso Miranchuk, infortunatosi contro il Monza e alle prese con una lesione muscolare. Per la Lazio, invece, tornare in Europa e migliorare il quinto piazzamento dell’anno scorso è il compito da perseguire. Sarri ha debuttato all’Olimpico nel match di domenica contro il Bologna: in svantaggio dopo la rete di Arnautovic, i biancocelesti hanno ribaltato il risultato grazie all’autogoal di De Silvestri e alla marcatura decisiva del solito Immobile. Alla terza di campionato incontreranno l’Inter: in questo senso quella col Toro è un’occasione da non perdere.

I precedenti della partita

Torino e Lazio si sfideranno sabato sera per la 135esima volta in Serie A (la 68esima se si considerano solamente le gare giocate all’Olimpico Grande Torino). Il bilancio è abbastanza equilibrato, ma pende dalla parte dei padroni di casa, usciti vittoriosi da 39 incontri contro i 38 degli ospiti, 57 i pareggi. I numeri si confermano ancora a tinte granata se, invece, si parla delle sfide casalinghe per il Torino (28 i successi del Torino, 15 quelli della Lazio). Gli ultimi due precedenti, sia quello di aprile 2022 che quello di settembre 2021, sono terminati 1-1. L’ultima vittoria della Lazio fuori casa contro il Torino risale, invece, al 1° novembre 2020 (al 95’ il gol di Immobile per il pareggio e addirittura al 98’ quello di Caicedo per il definitivo 3-4). Andando ancora indietro nel tempo, si analizza l’ultima vittoria del Torino in casa contro la Lazio: era il 26 maggio del 2019 e, ricorda OddsChecker, i padroni di casa s’imponevano 3-1 sugli avversari grazie ai goal di Iago Falque, Lukic e De Silvestri.

Le quote degli analisti per la gara

Secondo le rilevazioni di OddsChecker, Torino – Lazio sarà una gara equilibrata. Gli ospiti sono favoriti: il loro successo è quotato a 2.35 su Snai e Planetwin, 2.25 su Pokerstars. La forbice tra il segno 1 e il 2 è tutt’altro che ampia: la vittoria della squadra di casa è in grado di pagare fino a 3.10 volte la porta su Better e Goldbet.Il pareggio, infine, raggiunge una quota massima di 3.50 su Goldbet, Betfair, Better e Novibet. I bookie dimostrano di non aver preso una posizione netta neanche in merito al numero di reti che giungeranno nel corso dei 90’. L’Over 2.5 è in vantaggio con una quota che raggiunge l’1.81 su LeoVegas (l’Under 2.5 sta a 2.00 su LeoVegas e Pokerstars). Più definita l’idea degli scommettitori sul Gol/NoGol. L’ipotesi che entrambe le squadre riescano ad andare a segno è la più probabile. Su Snai e Betfair, ad esempio, la soglia fissata è di 1.60 (1.65 su Better). La situazione opposta, e dunque quella che vede il numero “zero” accanto a una delle due formazioni, è quotata a 2.25 sia su Snai che su Betfair. Interessante dare un’occhiata, infine, sul mercato dei marcatori. L’indiziato numero uno a mettere per primo la firma sul tabellino è Ciro Immobile (quota 4.40 su LeoVegas). Sanabria è, invece, il primo tra i giocatori del Torino: in questo caso la soglia fissata è 7.50, seguendo lo stesso portale.