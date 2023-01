Comparazione quote, Torino-Spezia: le chance granata secondo gli analisti

Chi parte favorito nella sfida tra piemontesi e liguri? Padroni di casa avanti secondo i bookie

Redazione Toro News

La diciottesima giornata di Serie A ha in programma la sfida tra due squadre che non vantano particolari obiettivi in classifica: Torino - Spezia si giocherà domenica 15 gennaio alle 15 all'Olimpico Grande Torino. I liguri faticano a trovare la vittoria, ma anche i granata vengono da tre pareggi consecutivi. Tuttavia, in Coppa Italia è giunta la vittoria contro il Milan, che consentirà alla squadra di Juric di giocarsi i quarti di finale della competizione.

Gli ultimi risultati di Torino e Spezia — Il Torino ha raccolto 23 punti nelle prime 17 sfide di Serie A. Il rendimento non è stato certamente esaltante: i granata occupano la decima posizione in classifica, dopo aver collezionato sei vittorie e altrettante sconfitte, pareggiando in cinque occasioni. Il successo manca dal 9 novembre (contro la Sampdoria), prima della sosta per i Mondiali gli uomini di Juric avevano pareggiato per 1-1 in casa della Roma, alla ripresa lo stesso risultato si è ripetuto contro il Verona e, infine, in trasferta con la Salernitana. Lo Spezia lotta per la salvezza ma, in virtù dei suoi 15 punti, gode di un vantaggio di sei lunghezze sul terzultimo posto. Un distacco che può aumentare, anche se nelle ultime cinque sfide è giunta solamente una vittoria (contro il Verona, 1-2). Oggi è reduce da due pareggi casalinghi contro Atalanta e Lecce, rispettivamente per 2-2 e 0-0.

I precedenti tra i piemontesi e i liguri: decimo scontro — Quello in programma domenica sarà il decimo scontro tra Torino e Spezia. Le due squadre si sono incontrare in nove occasioni, considerando tutte le competizioni. Il bilancio è equilibrato: quattro successi granata, altrettanti dei liguri, un solo pareggio. L'ultimo precedente risale al 23 aprile 2022, vale a dire al match di ritorno dello scorso campionato, terminato 2-1 in casa dei piemontesi: nel primo tempo era stato Lukic ad aprire le marcature su rigore, per poi raddoppiare al 69', tardiva la rete di Manaj al 97', ancora dal dischetto. In Seria A lo Spezia non ha mai vinto all'Olimpico Grande Torino: l'altra sfida casalinga per il Toro (16 gennaio 2021) si concluse senza alcuna firma sul tabellino alla voce marcatori. Interessante dare un'occhiata alle quote relative al grande protagonista della sfida più recente, Lukic. Una sua rete vale 5.00 su Sisal (Sanabria e Vlasic sono gli indiziati principali ad andare in gol, la quota è rispettivamente di 2.50 e 3.00 sullo stesso portale).

Il Torino parte favorito secondo i bookie — Torino e Spezia stanno vivendo un periodo molto simile dal punto di vista del rendimento, ma il tasso tecnico dei granata rimane superiore. Secondo i bookie, i favoriti sono i padroni di casa: il segno 1 è offerto a 1.61 da Bet365, 1.65 da Betfair, Sisal, Planetwin e Novibet. Parecchio più alta la quota relativa al successo degli ospiti: si va dal 5.30 di StarCasinò Bet al 5.50 di Better e Goldbet. L'X, infine, è in grado di pagare fino a 3.90 volte la posta optando per Betfair. A proposito di gol, gli scommettitori sono convinti che giungeranno meno di tre reti nel corso dei 90': l'Under 2.5 è in "vantaggio" con una quota di 1.77 su Planetwin e 1.80 su Bet365 (l'Over sta rispettivamente a 1.94 e 2.00 sugli stessi portali). È tutt'altro che un'ipotesi remota per gli esperti il fatto che una delle due squadre possa rimanere a secco di gol. In questo senso, il No Goal raggiunge un massimo di 1.83 su Betfair, mentre lo scenario che considera almeno una rete di ciascuna formazione vale 2.00 su Bet365. Concludendo il discorso dei marcatori, e dunque parlando anche dei "pericoli" dello Spezia, NZola è certamente uno dei profili da tener d'occhio: una sua marcatura nel corso della sfida vale 4.70 su StarCasinò Bet.