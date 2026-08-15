Seguite con noi su Toro News tutte le ultime novità sul prepartita di Torino-Carrarese, gara del primo turno di Coppa Italia
Quale coppia sceglierà Abate a centrocampo? Le opzioni (VIDEO)
21.02 - Anche il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha parlato nel prepartita ai microfoni di Sport Mediaset: ecco le sue parole
21.00 - Rientra anche il Torino, quasi tutto pronto per la sfida. Calcio d'inizio alle 21.15
20.59 - Finito il riscaldamento della Carrarese
20.57 - Nel prepartita ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset Nikola Vlasic: qui le sue parole
20.55 - Non c'è tra i granata Njie: problema fisico per lui alla vigilia e mancata convocazione
20.50 - Le formazioni ufficiali della sfida: ben quattro esordi per i granata
20:40 - Toro in campo per riscaldamento
20:30 - Tutta la Carrarese in campo
20:25 - entrano in campo anche i portieri granata: presenti Paleari, Mascardi e Siviero
20:20 - portieri Carrarese in campo
20:15 - la curva Maratona senza striscioni affissi
20:10 - ricognizione terminata
19:55 - Torino in campo per la ricognizione
19:50 - I nostri inviati hanno raccolto le impressioni dei tifosi granata in vista del primo impegno stagionale: il video.
19:45 - Arrivato anche il pullman del Toro allo stadio: il video.
19:35 - Il pullman della Carrarese ha fatto il proprio arrivo allo Stadio Olimpico Grande Torino
19:30 - Lettrici e lettori di Toro News benvenute/i alle ultime dai campi di Torino-Carrarese, gara del primo turno di Coppa Italia: seguite tutte le ultime novità sul prepartita di questo match grazie ai nostri inviati allo stadio Olimpico Grande Torino.
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