Seguite con noi su Toro News tutte le ultime novità sul prepartita di Torino-Carrarese, gara del primo turno di Coppa Italia

Eugenio Gammarino
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Quale coppia sceglierà Abate a centrocampo? Le opzioni (VIDEO)

21.02 - Anche il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha parlato nel prepartita ai microfoni di Sport Mediaset: ecco le sue parole

21.00 - Rientra anche il Torino, quasi tutto pronto per la sfida. Calcio d'inizio alle 21.15

20.59 - Finito il riscaldamento della Carrarese

20.57 - Nel prepartita ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset Nikola Vlasic: qui le sue parole

20.55 - Non c'è tra i granata Njie: problema fisico per lui alla vigilia e mancata convocazione

20.50 - Le formazioni ufficiali della sfida: ben quattro esordi per i granata

20:40 - Toro in campo per riscaldamento

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20:30 - Tutta la Carrarese in campo

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20:25 - entrano in campo anche i portieri granata: presenti Paleari, Mascardi e Siviero

20:20 - portieri Carrarese in campo

20:15 - la curva Maratona senza striscioni affissi

20:10 - ricognizione terminata

19:55 - Torino in campo per la ricognizione

19:50 - I nostri inviati hanno raccolto le impressioni dei tifosi granata in vista del primo impegno stagionale: il video.

19:45 - Arrivato anche il pullman del Toro allo stadio: il video.

19:35 - Il pullman della Carrarese ha fatto il proprio arrivo allo Stadio Olimpico Grande Torino

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19:30 - Lettrici e lettori di Toro News benvenute/i alle ultime dai campi di Torino-Carrarese, gara del primo turno di Coppa Italia: seguite tutte le ultime novità sul prepartita di questo match grazie ai nostri inviati allo stadio Olimpico Grande Torino.

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