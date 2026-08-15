Il trequartista granata ha parlato nel prepartita del match di Coppa Italia
Le impressioni dei tifosi alla prima stagionale (VIDEO)
Nel pre partita del match di Coppa Italia fra Torino e Carrarese, il trequartista granata Nikola Vlasic ha parlato ai microfoni di Mediaset. A seguire le sue parole.
Un Toro che sta cambiando, è cambiato anche l'allenatore. Quali sono le impressioni su Abate in queste prime settimane di lavoro? Che tra l'altro ha la stessa età del tuo amico Modric... "L'età nel calcio non conta niente (ride, ndr). Lui è molto bravo. Presta grande attenzione ai dettagli. Stiamo lavorando bene con lui. Ci vuole tempo ma credo che continuando così otterremo dei risultati con lui".
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