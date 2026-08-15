È tutto pronto allo stadio Olimpico Grande Torino per Torino-Carrarese, gara valida per il primo turno di Coppa Italia. Per i granata si tratta del primo appuntamento ufficiale della nuova stagione e soprattutto dell'esordio sulla panchina del Toro di Ignazio Abate. Una serata particolare anche per il tecnico avversario Gabriele Cioffi, oggi alla guida della Carrarese e di ritorno a Torino, dove ha vissuto una parentesi da calciatore nella stagione 2006/07. Un passato in granata che accomuna i due allenatori: anche Abate ha infatti vestito la maglia del Toro nella stagione 2008/09. Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici per la sfida.

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Torino-Carrarese, le formazioni ufficiali

: Mascardi; Comuzzo, Coco, Comert; Pedersen, Fitz-Jim, Gineitis, Cacciamani; Casadei, Vlasic; Simeone.. Paleari, Siviero, Biraghi, Ilkhan, Aboukhlal, Oristanio, Kulenovic, Adams, Dembélé, Pellini, Ismajli, Luongo.Abate

CARRARESE (3-5-2): Garofani; Ruggeri, Oliana, Romani; Belloni, Khafi, Parlanti, Rubino, Rouhi; Abiuso, Cissè. A disposizione. Fiorillo, Bencaster, Liberati, Finotto, Romagnoli, Pinelli, Baroncelli, Guercio, Marconi. Allenatore. Cioffi