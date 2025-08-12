Torino, la stagione inizia con la sfida al Modena di Dellavalle in Coppa Italia

Il primo impegno ufficiale del Toro di Baroni sarà contro la formazione modenese che milita in Serie B e nella quale è presente Dellavalle

Federico De Milano Redattore 12 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 21:38)

Dopo una serie di amichevoli che non hanno offerto dei risultati esaltanti, il Torino si appresta per il ritorno in campo in una partita ufficiale e per tornare a giocare anche di fronte al proprio pubblico dello stadio Olimpico Grande Torino. Lunedì 18 agosto alle ore 21:15 i granata ospiteranno il Modena per la prima gara che conta davvero in questa nuova stagione e che è valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. La società gialloblù milita in Serie B e ci sono due vecchie conoscenze del Toro che faranno visita ai loro vecchi tifosi.

Baroni al debutto ufficiale con il Torino: non può sbagliare la prima gara in casa — Quella di lunedì contro il Modena sarà la gara inaugurale della stagione 2025/26 per il Torino ma anche la prima partita ufficiale per Marco Baroni come nuovo allenatore. Il tecnico ex Lazio e Verona avrà infatti modo di sedersi per la prima volta sulla panchina dello stadio Olimpico Grande Torino come allenatore granata. Sarà un debutto contro una formazione di Serie B come il Modena e proprio per questo Baroni sa che non può sbagliare per non rischiare di mettere subito in salita la sua stagione. La Coppa Italia è infatti un obiettivo che il Toro deve cercare di portare avanti il più possibile e provando a migliorarsi rispetto alle scorse annate quando sia con Vanoli che con Juric è spesso uscito troppo presto dal torneo. Una settimana esatta più tardi di questo debutto contro il Modena, ci sarà poi anche l'esordio in Serie A che sarà subito sul campo di una big come l'Inter: proprio per questo motivo sarà importante arrivare alla prima giornata di campionato con un morale positivo e senza passi falsi in Coppa Italia.

Il Modena sfida il Toro con gli ex Sottil e Dellavalle — D'altro canto il Modena farà invece di tutto ovviamente per mettersi in mostra e per cercare di fermare il Torino in modo da dare lustro al suo inizio di stagione. La società gialloblù è una formazione temibile che in Serie B è reduce da tre campionati di fila giocati sempre con coraggio e con un buon numero di gol segnati ma anche con parecchie reti subite. Nelle ultime tre stagioni, i Canarini si sono sempre posizionati a metà classifica con due decimi e un undicesimo posto in fila. A partire da questa stagione sulla panchina del Modena si siederà Andrea Sottil che vanta anche un passato da allenatore di Serie A con l'Udinese ma che viene ricordato dai tifosi granata soprattutto per aver giocato per tre anni con il Torino in Serie A da giovane, tra il 1991 e il 1994 ovvero subito dopo essere uscito dal settore giovanile. Un altro prodotto della cantera del Toro che indossa i colori gialloblù è Alessandro Dellavalle. Il difensore centrale classe 2004 ha scelto per il secondo anno di fila di giocare in prestito in Serie B con la maglia del Modena, lo scorso campionato è riuscito a mettersi in grande mostra e questo deve avere inciso sulla sua scelta. La partita di lunedì sera sarà quindi una specie di ritorno a casa per il talento proveniente dal Settore giovanile granata, e che molti tifosi sperano un giorno possa tornare stabilmente in prima squadra per diventare un punto di riferimento del reparto difensivo del Torino.