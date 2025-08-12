Dopo una serie di amichevoli che non hanno offerto dei risultati esaltanti, il Torino si appresta per il ritorno in campo in una partita ufficiale e per tornare a giocare anche di fronte al proprio pubblico dello stadio Olimpico Grande Torino. Lunedì 18 agosto alle ore 21:15 i granata ospiteranno il Modena per la prima gara che conta davvero in questa nuova stagione e che è valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. La società gialloblù milita in Serie B e ci sono due vecchie conoscenze del Toro che faranno visita ai loro vecchi tifosi.
Torino, la stagione inizia con la sfida al Modena di Dellavalle in Coppa Italia
Baroni al debutto ufficiale con il Torino: non può sbagliare la prima gara in casa—
Quella di lunedì contro il Modena sarà la gara inaugurale della stagione 2025/26 per il Torino ma anche la prima partita ufficiale per Marco Baroni come nuovo allenatore. Il tecnico ex Lazio e Verona avrà infatti modo di sedersi per la prima volta sulla panchina dello stadio Olimpico Grande Torino come allenatore granata. Sarà un debutto contro una formazione di Serie B come il Modena e proprio per questo Baroni sa che non può sbagliare per non rischiare di mettere subito in salita la sua stagione. La Coppa Italia è infatti un obiettivo che il Toro deve cercare di portare avanti il più possibile e provando a migliorarsi rispetto alle scorse annate quando sia con Vanoli che con Juric è spesso uscito troppo presto dal torneo. Una settimana esatta più tardi di questo debutto contro il Modena, ci sarà poi anche l'esordio in Serie A che sarà subito sul campo di una big come l'Inter: proprio per questo motivo sarà importante arrivare alla prima giornata di campionato con un morale positivo e senza passi falsi in Coppa Italia.
Il Modena sfida il Toro con gli ex Sottil e Dellavalle—
D'altro canto il Modena farà invece di tutto ovviamente per mettersi in mostra e per cercare di fermare il Torino in modo da dare lustro al suo inizio di stagione. La società gialloblù è una formazione temibile che in Serie B è reduce da tre campionati di fila giocati sempre con coraggio e con un buon numero di gol segnati ma anche con parecchie reti subite. Nelle ultime tre stagioni, i Canarini si sono sempre posizionati a metà classifica con due decimi e un undicesimo posto in fila. A partire da questa stagione sulla panchina del Modena si siederà Andrea Sottil che vanta anche un passato da allenatore di Serie A con l'Udinese ma che viene ricordato dai tifosi granata soprattutto per aver giocato per tre anni con il Torino in Serie A da giovane, tra il 1991 e il 1994 ovvero subito dopo essere uscito dal settore giovanile. Un altro prodotto della cantera del Toro che indossa i colori gialloblù è Alessandro Dellavalle. Il difensore centrale classe 2004 ha scelto per il secondo anno di fila di giocare in prestito in Serie B con la maglia del Modena, lo scorso campionato è riuscito a mettersi in grande mostra e questo deve avere inciso sulla sua scelta. La partita di lunedì sera sarà quindi una specie di ritorno a casa per il talento proveniente dal Settore giovanile granata, e che molti tifosi sperano un giorno possa tornare stabilmente in prima squadra per diventare un punto di riferimento del reparto difensivo del Torino.
