LIVE! Torino-Sassuolo 1-1

Il Torino scende in campo per cercare di rifarsi dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e lo fa sfidando il Sassuolo in casa. I granata in campionato sono reduci dalla vittoria per 0-1 sul campo del Lecce mentre i neroverdi l'ultima giornata hanno pareggiato 1-1 tra le mura amiche contro il Bologna. In classifica le due squadre sono distaccate da un solo punto: 12 le lunghezze raccolte fin qui dal Toro dopo dieci partite mentre sono 11 quelle del Sassuolo.