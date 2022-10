Coppa Italia Primavera, Scurto post Torino-Como 5-0: “Grande impegno dei ragazzi”

Le dichiarazioni del tecnico della Primavera del Torino Scurto al termine della sfida contro il Como

Gianluca Sartori

Al termine della sfida di Coppa Italia Primavera contro il Como, terminata con la vittoria del Torino per 5-0 e il conseguente passaggio del turno (QUI il commento), Giuseppe Scurto ha commentato la prestazione dei granata (QUI le pagelle). Di seguito le sue parole.

La vittoria vi fa ritrovare il feeling con la vittoria e con la porta. Come giudica la partita?

"Abbiamo fatto una discreta partita. Potevamo fare meglio nel primo tempo soprattutto dal punto di vista tecnico. Nel complesso i ragazzi si sono comportati bene e hanno messo in campo grande impegno. Poi siamo stati bravi a fare gli altri gol"

Ha fatto qualche cambio di formazione, ma l'ossatura era quella solita. Voleva far ritrovare un buon feeling ad alcuni ragazzi?

"Questa partita infrasettimanale l'abbiamo presa sia per sfruttarla come allenamento in vista del campionato di domenica, sia come gara ufficiale perché teniamo alla Coppa Italia"

Dopo il filotto positivo di risultati è cambiato qualcosa. Avete subito il contraccolpo del derby?

"Il campionato Primavera è equilibrato, tutte le squadre sono difficili. Il calcio è strano, nelle prime partite nell'equilibrio abbiamo sempre vinto, nelle ultime abbiamo sempre perso o pareggiato. Non sono cambiate più di tanto le prestazioni. Nel derby e nel caso del Verona abbiamo fatto ottime partite. Chiaro che per vincere bisogna far gol e in queste partite non siamo riusciti a concretizzare. Nel derby abbiamo regalato due gol, nel Verona abbiamo fatto un autogol. In questo campionato bisogna sbagliare il meno possibile e concretizzare le occasioni create"

Forse l'unico passaggio a vuoto è stato il Sassuolo. Come giudica quella partita?

"Primo tempo equilibrato, poche occasioni per parte. Il Sassuolo ha messo una palla all'incrocio dal limite nel primo tempo e ha trovato il vantaggio. Dall'altra parte noi non abbiamo sfruttato un paio di occasioni dal limite. Nella ripresa abbiamo fatto due errori gravi, un errore in uscita con palla nostra e abbiamo concesso un tiro da lontano, ci sono costati il secondo e il terzo gol. A Sassuolo abbiamo fatto più errori del solito, anche sul primo ma soprattutto sugli altri due gol. Se regali due gol al Sassuolo diventa difficile recuperare. Nelle ultime partite ci hanno castigato quando abbiamo sbagliato, e noi abbiamo avuto una difficoltà oggettiva a fare gol"

Dell'Aquila è stato determinante. Come sta dopo la pubalgia? Cosa può dare secondo lei?

"E' un giocatore bravo, un ragazzo di qualità che può fare la differenza. Oggi è entrato e ha dimostrato di avere qualità importanti. Fisicamente abbiamo dovuto gestirlo in questo periodo, non è stato semplicissimo perché non si è allenato con continuità. Ma il ragazzo si è messo a disposizione, anche stringendo i denti. E' sicuramente un giocatore importante"

Come arrivate alla partita di domenica contro il Milan?

"Ci aspetta una partita difficile contro una squadra fortissima. Dobbiamo prepararla nel migliore dei modi, in modo perfetto o quasi. Dobbiamo fare un grande partita e limitare gli errori"