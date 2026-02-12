Due torelli in Azzurro: Ballanti e Falasca convocati in Under 18

Soddisfazione in casa granata per la convocazione in Nazionale Under 18 di Andrea Ballanti e Gabriele Falasca. I due giovani torelli, entrambi classe 2008, sono stati selezionati dal tecnico Massimiliano Favo per la doppia amichevole contro i pari età dell’Ucraina. Ballanti, centrocampista, e Falasca, punta centrale, si confermano tra i profili più interessanti e promettenti del vivaio granata. Le due sfide sono in programma martedì 17 e giovedì 19 febbraio presso il Roma FC Athletic Center. Per entrambi si tratta di un’opportunità prestigiosa per mettersi in mostra a livello internazionale, vestire la maglia azzurra e proseguire il proprio percorso di crescita, ottenendo al tempo stesso già una vetrina importante per il futuro.