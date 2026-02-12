Due torelli in Azzurro: Ballanti e Falasca convocati in Under 18

Toro News
I classe 2008 chiamati da Massimiliano Favo per la doppia amichevole contro l’Ucraina al Roma FC Athletic Center
Andrea Croveri

Soddisfazione in casa granata per la convocazione in Nazionale Under 18 di Andrea Ballanti e Gabriele Falasca. I due giovani torelli, entrambi classe 2008, sono stati selezionati dal tecnico Massimiliano Favo per la doppia amichevole contro i pari età dell’Ucraina. Ballanti, centrocampista, e Falasca, punta centrale, si confermano tra i profili più interessanti e promettenti del vivaio granata. Le due sfide sono in programma martedì 17 e giovedì 19 febbraio presso il Roma FC Athletic Center. Per entrambi si tratta di un’opportunità prestigiosa per mettersi in mostra a livello internazionale, vestire la maglia azzurra e proseguire il proprio percorso di crescita, ottenendo al tempo stesso già una vetrina importante per il futuro.

