Giovanili Torino, Ludergnani al posto di Bava? La Spal prova a blindarlo ma…

Il responsabile delle giovanili dei ferraresi prima vuole un confronto con la società biancazzurra

Ormai non è più un segreto, Davide Vagnati sta facendo un tentativo per portare al Torino Ruggero Ludergnani , responsabile del settore giovanile ferrarese. A confermarlo è stato lo stesso presidente dei biancazzurri Walter Mattioli in conferenza stampa . Vagnati e Ludergnani avevano lavorato insieme negli anni scorsi e i due avevano creato un rapporto lavorativo di fiducia. Per questo il Ds granata già dal suo arrivo aveva provato a portare al Torino il suo ex ‘compagno di squadra’. Un anno fa l’accordo con la Spal non fu trovato, perché la società ferrarese voleva dare continuità al lavoro svolto da Ludergnani negli anni e lo stesso Ludergnani ci teneva a continuare un lavoro che in effetti è stato di qualità: la Primavera spallina ha sfiorato i playoff, l'Under 17 si è qualificata alle fasi finali.

LA SITUAZIONE - 365 giorni dopo il secondo tentativo potrebbe andare in porto. Ancora non ci sono certezze in merito: il responsabile delle giovanili della Spal gradirebbe il passaggio al Torino, ma allo stesso tempo si trova bene a Ferrara, per questo prima di prendere una decisione si confronterà con la società ferrarese, che farà ancora un tentativo per blindare il suo dirigente. Verosimilmente questo accadrà in tempi brevi. Giovedì l’Under 17 della Spal sarà impegnata nella semifinale e poi ci sarà tempo e modo per un confronto tra le parti, ma la sensazione è che la confusione societaria che alberga a Ferrara (con un possibile cambio di proprietà di mezzo) possa suggerire a Ludergnani di trasferirsi. Di certo c’è che a lasciare la Spal c’è Giacomo Laurino, da sempre fidato collaboratore di Ludergnani (si occupa dell’area scouting). Il capo degli osservatori ha già fatto intendere che andrà via e questo è un segnale dello stato attuale della situazione. Ludergnani-Toro ora potrebbe diventare realtà, Vagnati lo vuole da un anno. Intanto a Torino Massimo Bava ha ancora un anno di contratto e diverse società che lo stimano: colui che da quasi nove anni ricopre il ruolo di responsabile del settore giovanile continua a lavorare senza sosta concentrandosi anzitutto sul dossier Robaldo.