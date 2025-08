Italia Under 19, Pellini e Cacciamani protagonisti nel 4-1 contro l’Albania

Italia Under 19, in campo i giovani granata Pellini e Cacciamani

L'Italia di mister Bollini è scesa in campo con il 4-3-3, affidandosi al tridente offensivo formato da Artesani, Mosconi e Cacciamani, attaccante del Torino. Dopo l'iniziale svantaggio, al 9' il difensore granata Pellini ha subito ristabilito la parità: il classe 2007, su calcio d'angolo dalla sinistra battuto da Coletta, svetta a centro area e firma l'1-1. Invece, nonostante i tanti tentativi, Alessio Cacciamani non è riuscito a trovare la via del gol, che ha sfiorato la rete in più di un'occasione. Gli Azzurrini torneranno in campo giovedì 7 agosto (ore 11), sempre contro i pari età albanesi, per la seconda e ultima amichevole in programma a Novarello.