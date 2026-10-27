Ufficializzate le scelte di Baldini per l'esordio in Coppa Italia Primavera contro il Bari. Il tecnico granata è ancora sostituito da Mularoni Perché sconta la squalifica rimediata nella scorsa edizione della Coppa Italia. Turnover del Toro, anche in vista del derby, soprattutto in difesa e a centrocampo. Tra i pali Dorigo avrà una chance, davanti a lui Gaffurini e Tomic. I terzini sono Gatto e Carrascosa, che salterà il derby per squalifica. A centrocampo Tchamda e Nascimiento sostituiscono Luongo e Olinga, confermato invece Ballanti. Davanti il tridente è più standard, rimangono Falasca e Befani, Banse da il cambio a Conzato.

Torino-Bari, le ufficiali

TORINO (4-3-3): Dorigo; Gallo, Gaffurini, Tomic, Carrascosa; Ballanti, Tchamda, Nascimento; Banse, Falasca, Befani. A disposizione: Cereser

,

Alexandre

, Tonica

, Bonacina

, Luongo, Conzato, Kugyela, Zaghini, Scivivia, Olinga, Martini

. All. Mularoni

.

BARI: Falbo; Emiliano, Legrottaglie, Pizzo, Vilums, De Lucia, Valoroso, Mundo, Scifoni, De Ruvo, Keita. A disposizione: Cipolla, Caputo, Di Monte, Scarano, Grimaldi, Italia, Leone, Napoleone, Felice All. Anaclerio.