Si intravede il nastro di partenza del campionato di Primavera 1, con il Torino di Baldini chiamato a confermare gli ottimi segnali di crescita visti nella parte finale di stagione. Prima però c'è ancora un altro appuntamento: il Memorial Mamma e Papà Cairo. Un quadrangolare con Torino, Inter, Milan e Atalanta, un vero e proprio antipasto della prossima stagione. I granata affrontano l'Atalanta. Baldini sceglie il 4-3-3 per questa prima uscita. Tra i pali Cereser e linea difensiva con Gatto, Tonica, Carrascosa e Kugyela. A centrocampo c'è Olinga, affiancato da Ferraris e Scacchi. Infine il tridente offensivo: ecco Befani subito titolare. Il giocatore era stato annunciato poche ore fa. Chiudono l'undici titolare Falasca e Conzato.

Torino-Atalanta, le formazioni ufficiali

TORINO (4-3-3): Cereser; Gatto, Tonica, Carrascosa, Kugyela; Ferraris, Olinga, Scacchi; Befani, Falasca, Conzato. A disposizione: Dorigo, Gaffurini, Rivas, Ballanti, Tomic, Roda, Nascimento, Scibilia, Russo, Mukerjee, Goralczyk, Bonacina, Zaghini, Malidor. Allenatore: Baldini.

ATALANTA: Rondelli, Marrone, Tassani, Gariani, Kane, Aliprandi, Martano, Olivieri, Perillo, Colombo, Amalfitano. A disposizione: Villa, Percassi, Cojocariu, Citaristi, Modonesi, Zanatta, Berrima, Bolis, Camara, Cakolli, Ugwu, Michieletto, Hodiamont. Allenatore: Bosio.