Primavera 1, la classifica: Torino fermo a tre punti e al penultimo posto

Come cambia la classifica del Primavera 1 dopo la conclusione della gara tra Cesena e Torino
Piero Coletta

Si chiude la giornata di Primavera 1 con la gara tra Cesena e Torino. Il match finisce 3-0 a favore dei romagnoli, che hanno dominato in lungo e in largo la gara contro i granata. Nel primo tempo i padroni di casa trovano il vantaggio con l'autogol di Desole. Nella ripresa il Cesena chiude la pratica con Ribello e la bella marcatura di Tosku. Risultato pesante per i granata, che restano fermi a tre punti e al diciannovesimo, a pari merito con Lecce, Cagliari, Cremonese e Napoli. Il Cesena vola a 8 punti.

Fiorentina-Udinese 3-2

Milan-Frosinone 1-1

Juventus-Bologna 1-3

Parma-Hellas Verona 3-0

Atalanta-Inter 0-0

Genoa-Roma 1-0

Sassuolo-Cagliari 3-2

Lazio-Monza 0-1

Napoli-Cremonese 2-3

Cesena-Torino 3-0

Primavera 1, la classifica

—  

  • Genoa 13

  • Parma 11

  • Bologna 10

  • Fiorentina 10

  • Sassuolo 10

  • Atalanta 9

  • Monza 9

  • Cesena 8

  • Frosinone 8

  • Roma 7

  • Milan 7

  • Hellas Verona 7

  • Lazio 6

  • Inter 6

  • Juventus 4

  • Lecce 3

  • Cagliari 3

  • Cremonese 3

  • Torino 3

  • Napoli 3

