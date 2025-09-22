Primavera 1, la classifica: Torino fermo a tre punti e al penultimo posto

Si chiude la giornata di Primavera 1 con la gara tra Cesena e Torino. Il match finisce 3-0 a favore dei romagnoli, che hanno dominato in lungo e in largo la gara contro i granata. Nel primo tempo i padroni di casa trovano il vantaggio con l'autogol di Desole. Nella ripresa il Cesena chiude la pratica con Ribello e la bella marcatura di Tosku. Risultato pesante per i granata, che restano fermi a tre punti e al diciannovesimo, a pari merito con Lecce, Cagliari, Cremonese e Napoli. Il Cesena vola a 8 punti.