Le formazioni ufficiali di Torino-Como, il secondo match della Primavera granata al Robaldo

Federico Marchesi

Torna il campo il Torino Primavera. Al centro sportivo Robaldo alle ore 15:00 scenderanno in campo Torino e Como per la terza giornata del campionato Primavera 1. I ragazzi di Francesco Baldini cercano il primo successo stagionale dopo l'amaro esordio stagionale contro il Milan e il rocambolesco pareggio dello scorso turno con il Lecce. Francesco Baldini conferma il 4-3-3 consueto, con però qualche cambio di formazione rispetto alla scorsa giornata. Intanto c'è l'esordio di Alexandre in maglia granata al centro della difesa. Prima da titolare anche Tchamda. In attacco si rivede dal 1' Bonacina.

Primavera, Torino-Lecce Bonacina

Le formazioni ufficiali di Torino-Como

Torino (4-3-3): Dorigo; Rivas, Tonica, Alexandre, Kugyela; Ferraris, Tchamda, Ballanti; Conzato, Befani, Bonacina. A disposizione: Cereser, Gatto, Falasca, Scacchi, Zaghini, Banse, Tomic, Scibilia, Rossitto, Liema Olinga. Sandro Miguel. Allenatore: Francesco Baldini.

Como: Damioli; Sourmah, Baralla, Grilli, Thiland-Herard; Bonsignori, Tigano, Broggian; De Paoli, Pisati, Cassano. A disposizione: Sgarbi, Turella, andrealli, Mazzara, Bulgheroni, Ronchetti, Epifani, Zanaria, Ballone, Albini, Zamagni. Allenatore: Gianluca Falsini

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