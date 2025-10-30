Il successo in Coppa Italia riporta il Torino Primavera sui binari giusti dopo la sconfitta di Roma. Il percorso nel cammino parallelo al campionato è appena iniziato, ma per i granata può rappresentare l'occasione di trovare quella chiave che ancora manca per imprimere una svolta alla stagione. Il nocciolo della questione è la consapevolezza.
primavera
Torino Primavera, il lavoro è sulla consapevolezza: Baldini traccia la via
Torino Primavera, la prestazione in Coppa Italia dà segnali positivi—
Lo ha spiegato chiaramente Baldini nell'immediato postpartita: la squadra deve avere consapevolezza dei propri mezzi. Questo aspetto è mancato troppo spesso nel primo terzo di campionato, condizionato con ogni probabilità dalla lunga carenza di risultati e dalle difficoltà. Il Torino però ha l'obbligo di lavorare su stesso, di cercare certezze quando vince e quando perde. La partita con il Pescara in questo senso ha dato delle risposte. Il rigore sbagliato da Perciun in avvio avrebbe destabilizzato la squadra qualche giornata fa e inciso sulla lucidità dei granata, lo sfortunato autogol di Perez avrebbe causato affanni e fatiche per la retroguardia, stesso discorso vale per l'inferiorità numerica. Così invece non è stato. Il Torino ha fatto la sua partita senza mai consentire al Pescara di dire la sua, ma soprattutto ha saputo insistere quando gli episodi non hanno girato a proprio favore.
Torino Primavera, vincere aiuta a vincere—
"Vincere fa sempre bene, soprattutto a questa squadra - ha affermato Baldini al triplice fischio - Penso che il grande limite di questa squadra sia la poca consapevolezza nei propri mezzi". Ecco quindi che ogni vittoria può rappresentare un mattoncino in un percorso in cui le sconfitte hanno pesato molto e vanno scrollate di dosso. Il tecnico ha individuato due direttive da seguire per il futuro: cattiveria agonistica e spirito Toro. "Voglio vedere l'abbinamento della qualità vista oggi con l'essere tosti. Noi dobbiamo ritrovare questo, che poi si traduce nella voglia di vincere. Quando vinci ti diverti, altrimenti si divertono gli altri". Mentalità prima di tutto, poi parola al campo. Con il Verona in campionato, lunedì alle 16:30, andranno confermate le buone sensazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA