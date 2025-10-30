Torino Primavera, il lavoro è sulla consapevolezza: Baldini traccia la via

Torino Primavera, la prestazione in Coppa Italia dà segnali positivi

Lo ha spiegato chiaramente Baldini nell'immediato postpartita: la squadra deve avere consapevolezza dei propri mezzi. Questo aspetto è mancato troppo spesso nel primo terzo di campionato, condizionato con ogni probabilità dalla lunga carenza di risultati e dalle difficoltà. Il Torino però ha l'obbligo di lavorare su stesso, di cercare certezze quando vince e quando perde. La partita con il Pescara in questo senso ha dato delle risposte. Il rigore sbagliato da Perciun in avvio avrebbe destabilizzato la squadra qualche giornata fa e inciso sulla lucidità dei granata, lo sfortunato autogol di Perez avrebbe causato affanni e fatiche per la retroguardia, stesso discorso vale per l'inferiorità numerica. Così invece non è stato. Il Torino ha fatto la sua partita senza mai consentire al Pescara di dire la sua, ma soprattutto ha saputo insistere quando gli episodi non hanno girato a proprio favore.