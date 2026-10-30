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WEEKEND
Dopo un avvio di stagione intenso per il vivaio granata, il programma del settore giovanile maschile si riduce sensibilmente in questo fine settimana. Si fermano infatti i campionati dell'Under 16 e dell'Under 15, che torneranno in campo regolarmente nel prossimo weekend. I riflettori saranno dunque interamente puntati su Under 18 e Under 17, impegnate rispettivamente nella 9ª e nella 8ª giornata dei rispettivi tornei. Per i ragazzi del settore giovanile si preannuncia un fine settimana particolarmente intenso. Andiamo dunque a scoprire nel dettaglio gli impegni, gli orari e i temi che attendono i giovani torelli questo weekend.
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