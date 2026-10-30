Oggi, 30 ottobre, si è svolta al Cimitero Municipale la cerimonia per la commemorazione del Grande Torino. Durante l'evento, oltre alla benedizione del Sepolcro di Don Gian Luca Carrega, hanno preso parola diverse figure note nell'ambiente Toro. Tra questi interventi è stato molto toccante quello di Susanna Egri.

I valori del Grande Torino

Il ricordo di Angelo Marello

"Questa squadra leggendaria,, ma perché. E fin da subito, non so se è ormai tanto tempo, sono passati tanti anni, ma ogni anno ci sono due date che ci vedono qui riuniti davanti a queste lapide di Superga. Ecco, perché sono" - e ancora- "E quindi quando noi siamo qui presenti e rendiamo onore [...] non solo per aver vinto tutti i primati possibili, ma perché quella squadra ha sempre rappresentato dei valori, valori che oggi sono condivisibili"."Valori che ci vedono riuniti qui, certamente almeno in queste due date dell'anno, dove, che è stato uno dei grandi, che era poi molto orgoglioso di aver avuto il privilegio di aver visto ancora agire sul campo questa squadra meravigliosa e di averne già capito fin da lupo quella squadra. Ecco, per questo io vorrei dirvi che oggi è la prima volta che Angelo Marello non è con noi. E perché non è con noi? Perché non è mancato poche settimane fa. E per questo io".