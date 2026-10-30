In data odierna, 30 ottobre, si è svolta la commemorazione ufficiale del Grande Torino al Cimitero Monumentale. La cerimonia è iniziata alle 10:00 e oltre ai preziosi interventi, riportati di seguito, ha visto la benedizione, di Don Gian Luca Carrega, dei Sepolcri ove è stata, poi, posta la corona commemorativa in condivisione tra il Circolo Soci e il Torino FC 1906.

Il benvenuto di Pierno Crema e l'intervento di Alberto Barile

Beppe Pallavicini e l'onore a parlare degli invincibili

Pierno Crema ha dato il benvenuto alla cerimonia anche in rappresentanza del Sindaco: "Essere qui è prima di tutto non dimenticare. Porto il saluto della Città, del Sindaco e continueremo a essere presenti". Dopo l'accoglienza è stato Alberto Barile il primo a prendere parola. "Come club, è bello che abbiamo iniziato questa tradizione, che non esisteva prima, di vederci anche in occasione, del giorno del ricordo dei nostri defunti e non solo il 4 maggio, perché abbiniamo i due momenti dell'anno di questa grande squadra che ha collezionato dei record e ci ha resi celebri in tutto il mondo"- ha esordito. Ha continuato parlando della forte narrazione che c'è intorno al Grande Torino, nel cinema, nella letteratura: "Tutti questi pezzi hanno creato un collage incredibile, che nella tragedia ha trasformato questa squadra in un enorme mito, un infinito mito".Anche Beppe Pallavicini, in rappresentanza dell'associazione ex Calciatori Granata, ha fatto un suo intervento in cui si è detto molto onorato nel parlare degli invincibili. "Noi siamo molto felici che tutti gli anni che veniamo qua siamo onorati di essere sempre presenti. Ringraziamo il sindaco, il vice-sindaco, tutte queste persone importanti che vengono a onorare questi grandissimi calciatori che hanno fatto la storia del Torino, ricordiamoci che questi si chiamano invincibili perché non ce n'era per nessuno. Per questo siamo onorati, sono molto emozionati quando veniamo qua perché parlare di questi grandissimi campioni della città a noi ci fa onore".