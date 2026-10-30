Gli arbitri della decima giornata di campionato
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Sono stati designati gli arbitri di Frosinone-Torino, gara in programma domenica 1° novembre alle ore 15.00. A dirigere la sfida sarà Giuseppe Mucera, assistito da Di Gioia e Fontemurato. Il quarto ufficiale sarà Mariani, mentre al Var ci sarà Ghersini, affiancato da Volpi nel ruolo di Avar. Di seguito tutte le designazioni per le prossime partite.
Le designazioni arbitraliBOLOGNA – MONZA Sabato 31/10 h. 15.00
ZANOTTI
BINDONI – ZEZZA
IV: ZUFFERLI
VAR: DIONISI
AVAR: PAGANESSI
UDINESE – ROMA Sabato 31/10 h. 18.00
MARESCA
LO CICERO – ROSSI L.
IV: CHIFFI
VAR: PATERNA
AVAR: AURELIANO
MILAN – INTER Sabato 31/10 h. 20.45
GUIDA
PERETTI – PERROTTI
IV: DI BELLO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE
COMO – VENEZIA h. 12.30
FERRIERI CAPUTI
ROSSI M. – SCATRAGLI
IV: PAIRETTO
VAR: COSSO
AVAR: GIUA
FROSINONE – TORINO h. 15.00
MUCERA
DI GIOIA – FONTEMURATO
IV: MARIANI
VAR: GHERSINI
AVAR: VOLPI
LAZIO – CAGLIARI h. 15.00
COLOMBO
PALERMO – MASTRODONATO
IV: FELICIANI
VAR: PEZZUTO
AVAR: DIONISI
LECCE – GENOA h. 18.00
MARCHETTI
BAHRI – CECCONI
IV: ABISSO
VAR: MAGGIONI
AVAR: RUTELLA
JUVENTUS – NAPOLI h. 20.45
SOZZA
IMPERIALE – COLAROSSI
IV: DOVERI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GARIGLIO
SASSUOLO – FIORENTINA Lunedì 02/11 h. 18.30
MARCENARO
DEI GIUDICI – BIANCHINI
IV: AYROLDI
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO
ATALANTA – PARMA Lunedì 02/11 h. 20.45
CREZZINI
LAUDATO – BOATO
IV: COLLU
VAR: PRONTERA
AVAR: MERAVIGLIA
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