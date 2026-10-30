Gli arbitri della decima giornata di campionato

Francesco Di Vico
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Sono stati designati gli arbitri di Frosinone-Torino, gara in programma domenica 1° novembre alle ore 15.00. A dirigere la sfida sarà Giuseppe Mucera, assistito da Di Gioia e Fontemurato. Il quarto ufficiale sarà Mariani, mentre al Var ci sarà Ghersini, affiancato da Volpi nel ruolo di Avar. Di seguito tutte le designazioni per le prossime partite.

Le designazioni arbitrali

BOLOGNA – MONZA Sabato 31/10 h. 15.00

ZANOTTI

BINDONI – ZEZZA

IV: ZUFFERLI

VAR: DIONISI

AVAR: PAGANESSI

UDINESE – ROMA Sabato 31/10 h. 18.00

MARESCA

LO CICERO – ROSSI L.

IV: CHIFFI

VAR: PATERNA

AVAR: AURELIANO

MILAN – INTER Sabato 31/10 h. 20.45

US Cremonese v US Lecce - Serie A

GUIDA

PERETTI – PERROTTI

IV: DI BELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE

COMO – VENEZIA h. 12.30

FERRIERI CAPUTI

ROSSI M. – SCATRAGLI

IV: PAIRETTO

VAR: COSSO

AVAR: GIUA

FROSINONE – TORINO h. 15.00

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CREMONA, ITALY - DECEMBER 07: Referee Giuseppe Mucera reacts during the Serie A match between US Cremonese and US Lecce at Stadio Giovanni Zini on December 07, 2025 in Cremona, Italy. (Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images)

MUCERA

DI GIOIA – FONTEMURATO

IV: MARIANI

VAR: GHERSINI

AVAR: VOLPI

LAZIO – CAGLIARI h. 15.00

COLOMBO

PALERMO – MASTRODONATO

IV: FELICIANI

VAR: PEZZUTO

AVAR: DIONISI

LECCE – GENOA h. 18.00

MARCHETTI

BAHRI – CECCONI

IV: ABISSO

VAR: MAGGIONI

AVAR: RUTELLA

JUVENTUS – NAPOLI h. 20.45

SOZZA

IMPERIALE – COLAROSSI

IV: DOVERI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: GARIGLIO

SASSUOLO – FIORENTINA Lunedì 02/11 h. 18.30

MARCENARO

DEI GIUDICI – BIANCHINI

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: PEZZUTO

ATALANTA – PARMA Lunedì 02/11 h. 20.45

CREZZINI

LAUDATO – BOATO

IV: COLLU

VAR: PRONTERA

AVAR: MERAVIGLIA

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