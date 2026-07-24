Sì, è proprio quel Ledesma. Il Torino ha rilasciato i nomi degli allenatori che guideranno le selezioni giovanili nelle prossime stagioni. Tra questi spicca la figura di Cristian Daniel Ledesma, un nome che il nostro campionato ha imparato a conoscere molto bene soprattutto con le maglie del Lecce e della Lazio. Ora per lui si apre il capitolo Torino U17: sarà lui a guidare i piccoli torelli granata. Anche qui l'esperienza all'ex centrocampista non manca assolutamente.

La carriera di Ledesma: gli esordi con il Lecce e il capitolo Lazio

Ledesma nasce a Buenos Aires nel 1982. A quattordici anni entra nelle giovanili del Boca Juniors, una delle squadre storiche del calcio argentino. Inizia così il suo lungo percorso nel calcio mondiale. Ad accorgersi di lui è Pantaleo Corvino nel 2001, all'epoca direttore sportivo del Lecce. Viene aggregato nella squadra Primavera dei salentini, con cui vince una Coppa Italia di categoria. Nello stesso anno, a marzo, arriva anche l'esordio in massima serie.

La stagione successiva vede il Lecce in Serie B. L'argentino si ritaglia il suo spazio: 29 presenze e 1 gol. I pugliesi tornano in Serie A e anche nelle successive tre stagioni il centrocampista resta un perno dei salentini. Chiude la sua esperienza in Puglia con 126 presenze. Nel suo futuro c'è la Lazio. In biancoceleste resta per nove stagioni. Anche qui si ritaglia il suo spazio a suon di presenze. L'avventura romana si chiude con tre trofei: due Coppe Italia (2008-2009 e 2012-2013) e una Supercoppa Italiana nel 2009 contro l'Inter poi vincitrice del Triplete. Chiusa l'esperienza alla Lazio ha avuto altre avventure con il Santos, Panathinaikos, Ternana, Lugano (sia giovanili che prima squadra) e infine Pro Piacenza.

L'avventura come allenatore

Inizia la sua carriera da tecnico come allenatore della Luiss, la squadra dell'omonima università romana. Nel 2020 frequenta il corso da allenatore e ottiene il patentino per guidare formazioni fino alla Serie C. Prosegue poi con la Favl Cimini, nel campionato laziale di Eccellenza. Nel 2022/23 allena l'Under 17 del Frosinone, mentre la stagione seguente passa ai pari età dell'Ascoli, prima di essere promosso alla guida della Primavera. Con i marchigiani esordisce anche in prima squadra, sostituendo per una giornata l'esonerato Massimo Carrera, prima dell'arrivo di Mimmo Di Carlo. Nel 2025 inizia la sua avventura sulla panchina della Lazio Under 17, con cui chiude il percorso alle final eight perse contro l'Empoli, poi campione d'Italia.