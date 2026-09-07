Primo weekend con tre formazioni per il settore giovanile del Torino. Il bilancio sfortunatamente per i granata è negativo con tre sconfitte. La prima arriva con la Primavera di Baldini, rimontata e sconfitta per 2-4 in casa dal Como. Under 18 e Under 17 non sono riuscite a risollevare il fine settimana. La squadra di Leardi perde in trasferta con la Lazio dopo il convincente esordio di una settimana fa, cadendo 3-2. La formazione di Ledesma invece, anche punita dagli episodi, inizia la stagione con l'1-4 al Robaldo per mano della Sampdoria. Di seguito tutti i risultati e le classifiche.

Under 18, montagne russe e prima sconfitta

Under 18, il tabellino di Lazio-Torino

Aveva impressionato alla prima uscita, si ferma alla seconda. L'Under 18 di Leardi perde di misura nella capitale, in casa Lazio. I presupposti in avvio sono in realtà tutt'altri, perché il Toro parte come un razzo con il solito Kenjy Malidor, arrivato a tre reti nelle prime due gare in maglia granata. L'esterno classe 2009 impiega due giri d'orologio a portare in avanti i torelli, ma non basta. La Lazio trova la sterzata per ribaltare la partita nell'ultima mezz'ora di primo tempo dove è straripante: il rigore di Morelli al 16', il bis di La Corte al 19' e Aprea per il 3-1 a un passo dal duplice fischio sono un colpo duro da digerire per il Toro. Alla ripresa i granata provano a riaprire la partita, lo fanno con Boulifi a metà frazione ma poi non riescono a fare un ulteriore step per pareggiare i conti. Primo tonfo per il Torino in classifica

Marcatori: 2’ Malidor (T), 16’ rig. Morelli (L), 19’ La Corte (L), 43’ Aprea (L), 70’ Boulifi (T)

LAZIO: Quadrelli, Iovane, Ansideri, D’Agostino (54’ Bruscaglia), Riggi (83’ Parla), Miloiu, Aprea (83’ Maggiora Vergano), Morelli, La Corte (67’ Zero), Lulaj, Dimaggio (83’ Santolini). A disposizione: Giuliani, Bellissima, Morucci, Mennea. Allenatore: Lombardi.

TORINO: Boerleider, Antonelli (60’ Befani), Cai (70’ Juhasz), Mukerjee, Burg, Piano (60’ Pierro), Pagliano (46’ Boulifi), Ramondetti (60’ Marangon), Russo (60’ Black), Malidor (78’ Soye Ndime), Materazzi (46’ Moraglio). A disposizione: Salaroglio. Allenatore: Leardi.

Under 18, la classifica

Inter 6 (2), Como 6 (2), Fiorentina 6 (2), Parma 3 (1),, Juventus 3 (2), Atalanta 3 (1), Bologna 3 (2), Lazio 3 (2), Napoli 3 (2), Genoa 3 (2), Monza 3 (2), Sassuolo 3 (2)

Under 17, sconfitta pesante all'esordio in campionato

Under 17, il tabellino di Torino-Sampdoria

C'era tanta attesa dietro alla nuova Under 17. L'arrivo di Ledesma e i tanti innesti arrivati dal mercato avevano alzato l'asticella della curiosità che però alla prima giornata di campionato non è stata rispettata, con il crollo contro la Sampdoria per 1-4. Dopo una buona prima mezz'ora i granata si spengono e non premiati dagli episodi, si ritrovano, a fine primo tempo, sotto di due. A purgare sono state le imbucate, la difesa del Toro ha agito molto bene su letture e anticipi ma è entrata in enorme difficoltà nel difendere lo spazio alle proprie spalle, spazio che i blucerchiati hanno saputo attaccare benissimo. Nella ripresa i granata si sbilanciano fin troppo. Dopo esser stati graziati un paio di volte i torelli subiscono due gol che chiuderanno i conti, prima da Sorrentino, poi da Villa. Di positivo nel finale l'ingresso in campo di Portuondo che ha aggiunto più imprevedibilità all'attacco granata, è suo il gol, ormai inutile del 1-4 al 91'.

Marcatori: 33' Benvenuto (S) , 44' rig. Nastac (S), 81' Sorrentino (S), 90' Villa (S), 90+1' Portuondo (T)

TORINO (4-3-3): Pellicanò; Piro, Vukovic, Isoldi, Bottone (86' Musso); Tonon, Chiamenti(86' Pipino), Toth Ludvai (46' Freguglia); Marinelli (70' Castrignano), Velaj (46' Danilowski), Santagata (62' Portuondo). A disposizione: Edokpayi,, Pipino, Vagnati, Cacucciolo. Allenatore: Ledesma

SAMPDORIA (4-3-3): Puggioni, Villa, Fellini, Conricini, Bonara, Yanakiev, Vanacore, Benvenuto (69' Lubrano), Maran (46' Sorrentino), Amarandei (86' Egelonu), Nastac (78' Comelli). A dsposizione: Galante, Petku, Monfrecola, Passerj, Cirri. Allentore: Pedone.

Ammoniti: 45' Chiamenti (T), 88' Egelonu (S)

Under 17, la classifica

Juventus 3 (1), Cesena 3 (1), Sampdoria 3 (1), Genoa 3 (1), Bologna 3 (1), Parma 3 (1), Virtus Entella 0 (1), Carrarese 0 (1), Sassuolo 0 (1),Modena 0 (1), Pisa 0 (1), Cremonese 0 (1)

Articolo a cura di Irene Nicola e Francesco Di Vico