Finito il calciomercato, è tempo del suo bilancio. Sono stati fatti degli acquisti, alcuni importanti, altri probabilmente provvisori. Sono state fatte delle cessioni, alcune importanti, altre probabilmente provvisorie. Quel che è certo è che, rispetto alla scorsa stagione, il Torino è cambiato davvero tanto. Tanti giocatori sono diversi, come è diverso l'allenatore: Ignazio Abate può impostare il suo percorso con una squadra rivoluzionata.

Sondaggio, quale voto per il calciomercato del Torino?

Che voto date al calciomercato del Torino? Pienamente insufficiente: dal 4 in giù 5 6 7 Pienamente sufficiente: dall'8 in su 7 38% 149 voti 6 36% 142 voti 5 16% 64 voti Pienamente sufficiente: dall'8 in su 5% 21 voti Pienamente insufficiente: dal 4 in giù 4% 16 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Alla luce deinel corso della sessione estiva di calciomercato, è importante a questo punto fare un bilancio ed esprimere un voto. Il voto assegnato dalla redazione di Toro News è un 6.5 -. Ma i tifosi cosa ne pensano? Noi, come sempre, chiediamo a voi lettori: fateci sapere il vostro parere votando il sondaggio qui sotto.