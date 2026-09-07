Quale voto per la campagna acquisti-cessioni del club granata? Esprimete il vostro parere
Il voto al calciomercato del Torino (VIDEO)
Finito il calciomercato, è tempo del suo bilancio. Sono stati fatti degli acquisti, alcuni importanti, altri probabilmente provvisori. Sono state fatte delle cessioni, alcune importanti, altre probabilmente provvisorie. Quel che è certo è che, rispetto alla scorsa stagione, il Torino è cambiato davvero tanto. Tanti giocatori sono diversi, come è diverso l'allenatore: Ignazio Abate può impostare il suo percorso con una squadra rivoluzionata.
Sondaggio, quale voto per il calciomercato del Torino?Alla luce dei movimenti realizzati dal club granata nel corso della sessione estiva di calciomercato, è importante a questo punto fare un bilancio ed esprimere un voto. Il voto assegnato dalla redazione di Toro News è un 6.5 - QUI TROVATE L'ANALISI COMPLETA. Ma i tifosi cosa ne pensano? Noi, come sempre, chiediamo a voi lettori: fateci sapere il vostro parere votando il sondaggio qui sotto.
Che voto date al calciomercato del Torino?
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