Com'è che cantava Venditti? "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". In questo caso il giro immenso non c'è stato, il ritorno sì. Perché Paolo Vanoli è pronto a tornare sulla panchina della Fiorentina, a poco più di tre mesi dall'ultima volta. Lo stesso Vanoli che lo scorso novembre aveva raccolto una Fiorentina ultima in classifica, con appena 4 punti dopo 10 giornate, riuscendo poi a portarla a una salvezza che, in quel momento, sembrava tutt'altro che scontata. E poi, sempre Vanoli, era stato scaricato a giugno con la motivazione dell'"avvio di un nuovo progetto". Fabio Grosso era stata la scelta di Paratici e della società, ma sono bastate tre giornate e tre sconfitte per far saltare tutto. La Fiorentina ha esonerato l'ex Sassuolo, ha fatto dietrofront e ha scelto di tornare sui propri passi: la panchina sarà nuovamente affidata a Vanoli.

Un piccolo grazie al Toro

E nel destino di Paolo Vanoli c'è anche il Toro. Quel Torino che lo aveva scaricato (ingiustamente), proprio come la Fiorentina, dopo appena una stagione. E adesso c'è una curiosa coincidenza: l'esonero di Grosso arriva il giorno dopo la sconfitta contro il Toro. Sarà una coincidenza, certo, ma il calcio a volte sembra avere un senso dell'umorismo tutto suo. Il tecnico varesino torna dunque a Firenze per provare a ripetere quanto fatto pochi mesi fa, mentre il Toro si ritrova indirettamente dentro questa storia. Una vittoria che ha contribuito, almeno temporalmente, a chiudere la parentesi Grosso e a riaprire quella di Vanoli, di cui si attende solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare a breve. Un piccolo grazie al Toro, insomma, Vanoli glielo potrebbe anche dire. O forse sono queste le scuse, involontarie, del Toro a Vanoli?