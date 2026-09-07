Il numero 8 granata scelto come MVP della gara contro la Fiorentina, segue Adams

Andrea Novello
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Il voto al calciomercato del Torino (VIDEO)

Il Toro ottiene la sua prima vittoria stagionale in campionato contro la Fiorentina. Succede tutto nel secondo tempo, prima la rete della bestia nera Pellegrino, poi la rimonta granata firmata Mandragora e Adams. I granata smuovono così la classifica dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Sassuolo. I lettori di Toro News hanno decretato quali sono stati i giocatori migliori nella sfida contro i viola. L'MVP della gara è stato il neo acquisto Rolando Mandragora con ben 425 voti e il 46%. A seguirlo è Ché Adams al 22% (208 votanti). Chiude il podio il solito Kian Fitz-Jim, 148 voti (16%) per lui, che al momento guida la classifica generale con 9 punti complessivi.

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La classifica del TN Award 2026/27

Fitz-Jim: 9

Mandragora: 5

Njie: 5

Adams: 4

Ismajli: 3

Cacciamani: 1

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

L'albo d'oro del Toro News Award

2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.;
2025/26: Nikola Vlasic.

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