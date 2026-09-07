Il Toro ottiene la sua prima vittoria stagionale in campionato contro la Fiorentina. Succede tutto nel secondo tempo, prima la rete della bestia nera Pellegrino, poi la rimonta granata firmata Mandragora e Adams. I granata smuovono così la classifica dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Sassuolo. I lettori di Toro News hanno decretato quali sono stati i giocatori migliori nella sfida contro i viola. L'MVP della gara è stato il neo acquisto Rolando Mandragora con ben 425 voti e il 46%. A seguirlo è Ché Adams al 22% (208 votanti). Chiude il podio il solito Kian Fitz-Jim, 148 voti (16%) per lui, che al momento guida la classifica generale con 9 punti complessivi.

La classifica del TN Award 2026/27

Fitz-Jim: 9

Mandragora: 5

Njie: 5

Adams: 4

Ismajli: 3

Cacciamani: 1

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

L'albo d'oro del Toro News Award

2017/18: Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.;

2025/26: Nikola Vlasic.