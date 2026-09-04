Pian pianino si sta riempiendo il calendario delle giovanili granata. In attesa che tutte siano in campo per la stagione 2026-2027, sono tre le squadre in campo. La Primavera, in questo esatto momento, è rientrata negli spogliatoi per l'intervallo della sfida con il Como. Nel weekend toccherà invece ad altre due formazioni: l'Under 18, partita settimana scorsa nella prima partita con il neo tecnico Riccardo Leardi, e l'Under 17, attesa per l'esordio stagionale con mister Cristian Ledesma. Di seguito il programma completo.

Under 18, i granata cercano la seconda vittoria in due uscite

Dopo aver inaugurato il Robaldo e la stagione con una vittoria ben più convincente, il 4-1 rifilato al Cagliari con doppietta di Malidor e gol di Scibilia e Ramondetti, l'Under 18 si prepara alla prima trasferta del campionato. L'impegno del Toro è su un campo mai semplice, quello del Salaria Sport Village in cui gioca la Lazio. I granata arrivano nella capitale forti delle certezze maturate dalla prima giornata, ma consapevoli che il lavoro da fare sia ancora tanto e che avere subito continuità alimenterebbe gli entusiasmi dell'esordio. La Lazio per contro ha voglia di rialzarsi dopo la sconfitta di misura in cassata per mano del Napoli in casa partenopea (2-1) e farà di tutto per avere i primi punti in casa. Fischio d'inizio domenica alle 11

Lazio-Torino, domenica 6 settembre, ore 11.00, c.s. "Salaria Sport Village", Roma (Rm)

Under 17, i granata all'esordio con la Sampdoria

Prima al Robaldo per l'Under 17, che completa il tris di formazioni all'esordio nel nuovo impianto sportivo granata. La squadra di Ledesma inizia il campionato nella nuova casa ospitando la Sampdoria nella prima giornata di campionato. Tutto è pronto per domenica alle 15 quando i blucerchiati arriveranno a Torino per iniziare il campionato. In palio i primi tre punti della stagione.

Torino-Sampdoria, domenica 6 settembre, ore 15, c.s. "Robaldo", Torino (To)