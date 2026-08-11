Il Torino saluta Traianos Mokris. Il giocatore diciottenne ex Paok si trasferisce al Cesena dopo una sola annata in granata

Piero Coletta
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Si chiude l'avventura granata di Traianos Mokris al Torino. Il giocatore era approdato in granata nella passata stagione, precisamente nei giorni finali del mercato. Da contratto il PAOK aveva mantenuto una percentuale in caso di rivendita del giovane difensore, che nel corso della propria carriera era stato campione con le nazionali Under 17 e Under 15. Con il Torino ha collezionato appena otto presenze, per un totale di 312 minuti giocatori. Ora per il classe 2008 si apre una nuova parentesi della propria carriera: nel futuro c'è l'Emilia-Romagna, precisamente il Cesena.

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