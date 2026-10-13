L’atmosfera del derby della Mole non muta mai, a prescindere dalla categoria o dall'età dei protagonisti. Nel campionato Under 15, la sfida tra Torino e Juventus si preannuncia come uno degli appuntamenti più stuzzicanti del weekend (orario ancora in attesa di conferma da calendario Figc). I ragazzi guidati da Rebuffi arrivano all’appuntamento con il morale alle stelle, forti della quarta vittoria consecutiva conquistata tra le mura amiche contro la Virtus Entella. Un successo sofferto, di misura, arrivato grazie alla zampata vincente di Colletta nella ripresa, ma tremendamente significativo per la maturità dimostrata dalla compagine granata.

La metamorfosi del Toro: cinismo, compattezza e i protagonisti del momento

Se nelle uscite precedenti il Torino aveva entusiasmato per la travolgente spinta offensiva testimoniata dai ben sette gol rifilati al Bologna, la vittoria contro l’Entella ha mostrato un volto diverso: la capacità di soffrire, gestire la pressione e indirizzare il match al momento opportuno. Un 1-0 di puro cinismo sigillato dal gol partita di Colletta, abile a finalizzare un’azione insistita nella ripresa. La struttura della squadra di Rebuffi poggia su alcune colonne portanti ben definite. In mezzo al campo spicca la classe cristallina di Loreto, mente del gioco granata, capace di cucire i reparti e dettare i tempi della manovra. Accanto a lui, la cerniera di centrocampo e la solidità del reparto arretrato infondono sicurezza a tutta la squadra, permettendo al tridente offensivo di esprimere al meglio il proprio potenziale. Il Torino ha dimostrato di saper vincere sia attraverso lo spettacolo sia sul filo dei nervi, presentandosi al derby con la consapevolezza di chi sa adattarsi a qualsiasi tipo di partita.

Il confronto con la Juventus: un attacco atomico da disinnescare

Se in casa Toro si respira entusiasmo, dall'altra parte della città la Juventus risponde con numeri da vera e propria schiacciasassi. Le statistiche dei bianconeri raccontano di un avvio di campionato quasi perfetto: primo posto in classifica con 13 punti in 5 gare, frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e nessuna sconfitta. Ciò che impressiona maggiormente della squadra di Marchio è una potenza di fuoco devastante: ben 18 reti realizzate in 5 incontri (media di oltre 3,5 gol a partita), a fronte di soli 7 gol subiti. I risultati recenti evidenziano un percorso in netta crescita e una facilità di andare a rete spaventosa: dopo la vittoria per 2-1 al debutto con la Carrarese e il pari per 2-2 sul campo dell'Entella, la Juve ha innestato le marce alte travolgendo la Sampdoria 4-2, sotterrando il Genoa in trasferta con un netto 6-1 e superando il Pisa per 4-1 nell'ultimo turno. Un attacco polivalente che trova nei vari Fazzalari, Capello, Mazza, e Marchisio finalizzatori implacabili e costantemente pericolosi.

Le chiavi della sfida: la corazzata bianconera affronta il muro granata

Il derby si giocherà dunque sul contrasto tra due filosofie vincenti: da un lato l'esplosività offensiva e la continuità di risultati della Juventus; dall'altro la tenacia, l'organizzazione tattica e la crescita partita dopo partita del Torino di Rebuffi. Per i granata sarà fondamentale limitare la spinta offensiva bianconera e sfruttare ogni minima disattenzione avversaria con il cinismo messo in mostra nell'ultimo weekend. La Mole si prepara ad accendere i riflettori: i giovani talenti di Torino e Juventus sono pronti a dare spettacolo. In palio d'altronde c'è la vetta, con i bianconeri che la conservano di 1 punto ma hanno una schiera nutrita di inseguitori tra cui proprio il Toro, a caccia di assalto.