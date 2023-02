Primavera 1, la classifica: il Toro perde la vetta

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera 1 dopo lo svolgimento del 20° turno

Il Torino Primavera perde nella trasferta meneghina con l'Inter Primavera di Chivu (QUI LE PAGELLE). I granata, dopo un bel primo tempo sebbene finito in svantaggio, nella seconda frazione di gioco lasciano spazio ai nerazzurri che prendono in mano saldamente il pallino del gioco (QUI IL COMMENTO). Il Toro perde la vetta della classifica, occupata quindi dal Lecce in solitaria. Tra le dirette concorrenti del Torino devono ancora giocare Roma e Juventus, che potrebbero sorpassare i granata al momento secondi. Di seguito la classifica.