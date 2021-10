Primavera 1, la classifica: Torino a quota 8 punti dopo il pari con il Sassuolo

I granata di Coppitelli sono a pari merito con Atalanta, Inter, Cagliari e Spal, in attesa del resto del turno

La Primavera di Federico Coppitelli pareggia la partita contro il Sassuolo, rimontando la rete segnata da Samele nel primo tempo. I granata vanno all'attacco dei neroverdi per gran parte della ripresa, e riescono a trovare negli ultimi minuti il pareggio con Caccavo. Al termine della partita resta inalterata la distanza tra le due formazioni in campionato. Il Torino sale a 8 punti in classifica, in attesa del resto delle partite della sesta giornata. Al momento è a parimerito con Spal, Inter, Atalanta e Cagliari. Solo i primi però hanno già giocato questo turno settimanale, perdendo contro il Genoa per 3-1.