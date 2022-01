Primavera, Bonatti post Torino-Juventus 3-4: “Rimonta di carattere”

Le parole del tecnico bianconero al termine del derby della Mole

Non era scontata una rimonta del genere, si può dire che è stata una rimonta che ha in messo in luce le vostre qualità?

"La definirei una rimonta di carattere, di determinazione e di comprensione. Le partite vivono fasi diverse di maturità. E' una rimonta che ci dà buoni spunti. Non eravamo mai riusciti a vincere quest'anno da situazioni di svantaggio. Una rimonta che ci permette di analizzare con lucidità anche le cose che non sono andate nel verso giusto. Episodi semplici ci hanno compromesso. E' stata una partita sporca oggi, per qualità di un Torino molto aggressivo e fisico e per le condizioni del campo".