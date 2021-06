Primavera, Coppitelli dopo Empoli-Torino 0-2: “Risultato pazzesco. La crescita è stata costante”

Le parole del tecnico del Torino nel post partita della 28^ giornata di campionato Primavera 1 TIM

La Primavera del Torino vince 0-2 fuori casa contro l'Empoli . Una vittoria importantissima in ottica salvezza per la formazione granata. Al termine della partita Federico Coppitelli ha commentato la partita dei suoi ragazzi a Torino Channel: "C’è la consapevolezza di avere fatto un risultato pazzesco, battere l’Empoli a casa sua è un risultato importante e lo abbiamo fatto alternando pure le forze. Quello che stiamo facendo è qualcosa di profondo e significativo che riguarda l’intero gruppo. Abbiamo iniziato questo percorso in ritardo, mentre si gioca. Quando non c’è molto tempo per lavorare. La crescita però è stata costante. Oggi effettivamente c’è stato qualche episodio a nostro favore, mentre invece in altre occasioni gli episodi ci avevano girato contro. Comunque dagli avversari stiamo ricevendo tanti complimenti per il percorso che stanno facendo questi ragazzi".

Il tecnico granata continua in merito al piano gara: "Ho un gruppo abbastanza equilibrato, chi non è al massimo della forma, come Savini che era in riserva dopo la grande gara col Bologna, o Di Marco che aveva qualche problema fisico, è giusto che riposi; a centrocampo avevo La Rotonda che è affidabilissimo ed è cresciuto nel Toro, poi Ciammaglichella, un ragazzo che per me è forte e per questo non guardo la carta d’identità; in difesa Foschi e Nagy, altri due ragazzi di qualità. Io devo essere il primo a essere coerente: se mi fido di tutti lo devo far vedere con i fatti". Federico Coppitelli prosegue parlando in particolar modo delle prestazioni di Cancello: "Sta sfruttando il fatto che gli arrivano più palloni rispetto al passato (senza parlare di chi c’era prima di me) perché i compagni fanno un lavoro migliore. Lui capitalizza il lavoro degli altri. Si tratta di un altro ragazzo che è cresciuto, la sua crescita si traduce nei gol mentre quella di altri compagni si traduce in altre cose". L'allenatore della Primavera del Torino conclude spendendo due parole sulla classifica: "Noi dobbiamo proseguire il nostro percorso pensando a noi. Chiaro che ci sono dei momenti chiave e bisogna vedere come siamo messi, ma noi dobbiamo pensare a una partita alla volta. Ora penseremo al derby e poi alla Sampdoria. Stiamo finendo con quattro partite in dieci giorni, non è il massimo, ma questa è la situazione e dobbiamo dare tutto".