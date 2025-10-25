Primavera, le formazioni ufficiali di Roma-Torino: Liema Olinga torna titolare

Ci siamo: manca poco al fischio d’inizio di Roma-Torino, gara valida per la nona giornata del campionato Primavera 1. I granata arrivano all’appuntamento dopo una vittoria e un pareggio sotto la gestione del tecnico Baldini. L’obiettivo è dare continuità al momento positivo e conquistare altri punti preziosi: il sedicesimo posto in classifica non può — e non deve — bastare ai granata. Di fronte ci sarà però un avversario particolarmente difficile: la Roma, reduce dalla vittoria contro il Cagliari e che vuole recuperare punti dopo un inizio di stagione none esaltante. Tra i granata parte titolare Siviero, che torna in campo dopo l'esperienza al Mondiale U20 in Cile. Spazio anche ad Olinga, che non scendeva sul rettangolo verde di gioco da fine agosto a causa di un infortunio. Di seguito, le scelte di entrambi gli allenatori.