Ci siamo: manca poco al fischio d’inizio di Roma-Torino, gara valida per la nona giornata del campionato Primavera 1. I granata arrivano all’appuntamento dopo una vittoria e un pareggio sotto la gestione del tecnico Baldini. L’obiettivo è dare continuità al momento positivo e conquistare altri punti preziosi: il sedicesimo posto in classifica non può — e non deve — bastare ai granata. Di fronte ci sarà però un avversario particolarmente difficile: la Roma, reduce dalla vittoria contro il Cagliari e che vuole recuperare punti dopo un inizio di stagione none esaltante. Tra i granata parte titolare Siviero, che torna in campo dopo l'esperienza al Mondiale U20 in Cile. Spazio anche ad Olinga, che non scendeva sul rettangolo verde di gioco da fine agosto a causa di un infortunio. Di seguito, le scelte di entrambi gli allenatori.
Primavera, le formazioni ufficiali di Roma-Torino: Liema Olinga torna titolare
Gli undici titolari scelti da Baldini contro la Roma
ROMA: De Marzi, Marchetti, Seck, Di Nunzio, Della Rocca, Bah, Arena, Mirra, Terlizzi, Lulli, Romano. Allenatore: Guidi.
TORINO (3-4-2-1): Siviero; Zaia, Pellini, Carrascosa; Politakis, Liema Olinga, Acquah, Kugyela; Sabone, Perciun; Gabellini Allenatore: Francesco Baldini
