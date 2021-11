Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Napoli: ancora assente Stenio

Le formazioni ufficiali della Primavera di Coppitelli per la partita contro il Napoli di Frustalupi

Nella nona giornata di campionato della Primavera 1, il Torino di Coppitelli sfida oggi - domenica 21 novembre - alle 10:45, allo Stadio La Marmora-Pozzo di Biella - il Napoli dell'ex Frustalupi. Le due squadre si lasciano alle spalle dall'ultima giornata, rispettivamente, una vittoria contro la Spal e un pareggio contro il Sassuolo, che valgono un punto di differenza in classifica: 14 punti per i granata, al 5° posto, e 13 per gli azzurri, in 6° posizione. I partenopei arrivano a Torino anche con Ambrosino, pienamente recuperato dopo l'infortunio subito e giocatore che potrebbe mettere più in difficoltà i granata. Tra le fila granata invece ancora assente Stenio Zanetti, infortunato.