Primavera, le pagelle di Torino-Lecce 1-1: Baeten firma il rigore del pari

Il Torino viene fermato dal Lecce sul pareggio: i voti ai protagonisti granata del match

Irene Nicola

La Primavera del Torino chiude il girone d'andata con un pari casalingo contro il Lecce (QUI PER LEGGERE LA CRONACA). I granata dominano la partita, ma non riescono a trovare il varco per rimontare del tutto i salernitani. Ecco i voti ai protagonisti granata del match.

MILAN 6: Partita in gran parte inoperosa. Sul primo gol subito non è impeccabile, mentre la sua risposta al 42' sul tiro ravvicinato di Lemmens è provvidenziale per evitare il 2-0 prima dell'intervallo.

PAGANI 6.5: In avvio lascia qualche spazio a Salomaa, ma in chiusura è preciso. Con il passare dei minuti aumenta l'apporto offensivo e nella ripresa carbura a pieno. Suo il cross per il colpo di testa di Akhalaia, da cui nasce il possibile 2-1 granata. (83' DELLAVALLE SV)

N'GUESSAN 6.5: Da subito impegnato nel duello fisico con Carrozzo, è pulito nei recuperi. Gioca bene nello stretto ed è lucido in anticipo. In area avversaria è un jolly: vicinissimo alla rete in avvio sugli sviluppi di un corner con un tap-in al volo.

REALI 6: Primo tempo attento in chiusura, macchiato però dal contrasto con Carrozzo che porta al vantaggio dei salernitani. Come per N'Guessan, è pericoloso in area avversaria: scheggia la traversa con un destro al volo sugli sviluppi di un corner, provvidenziale Samooja.

ANGORI 6.5: Cross come sempre col calibro, in crescita rispetto alla gara con l'Atalanta in cui era apparso un po' stanco. La sua spinta sulla fascia sinistra è preziosa. Spesso il Toro si rende pericoloso dai calci piazzati e lui si incarica come sempre di tutti.

GARBETT 5.5: A centrocampo si sente la mancanza di quell'apporto offensivo che spesso ha fatto vedere nel corso di questa stagione. Il suo primo squillo, alto, arriva solo nella ripresa.

SAVINI 6: Lotta come sempre in mezzo al campo e quando la fatica si fa sentire cresce ancora di intensità nel confronto con Salooma, andando a supportare la difesa

DI MARCO 6.5: La prima occasione della gara nasce da un suo tiro a rimorchio dal limite, di poco alto. Recupera tantissimi palloni, abbassandosi fino alla linea della difesa. (70' LA MARCA SV)

BAETEN 6: Prova un paio di conclusioni, ma non riesce ad essere determinante al momento del tiro, concludendo alto o centrale. Nella ripresa si incarica del rigore del pareggio e non sbaglia, firmando l'1-1

AKHALAIA 5.5: Protagonista di alcune imbucate offensive, conclusioni ne arrivano poche però. E' un suo errore a dare il via alla ripartenza del Lecce in occasione del vantaggio. Nella ripresa si fa perdonare guadagnandosi il rigore poi realizzato da Baeten. (83' ROSA sv)

STENIO 5.5: In ombra nel primo tempo, spende tanto ma non trova conclusioni pericolose - fatta eccezione per una chance terminata sull'esterno della rete al quarto d'ora - e a volte è troppo lezioso. Nella ripresa spara alto la possibilità del 2-1. (73' CACCAVO SV)

ALL. COPPITELLI 6.5: Porta a casa un risultato che sta stretto ai granata visto il dominio in campo. Il bottino pieno non è arrivato e per questo c'è del rammarico, ma è anche vero che per come la sua Primavera ha condotto la gara le risposte sono arrivate. Tantissime le occasioni create e appena un paio quelle subite. E' mancata un po' di lucidità sotto porta, ma il Torino ha confermato il suo DNA e ha iniziato a rialzarsi. Il girone d'andata si chiude a quota 25 punti, con la squadra in lotta per un posto ai playoff, traguardi che ad agosto sembravano lontani con una squadra totalmente nuova.

SEGUICI SU: