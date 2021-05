Primavera, le parole di Coppitelli dopo Ascoli-Torino 0-1: “Abbiamo concesso poco. Contenti della vittoria”

Le parole del tecnico granata nel post partita della ventunesima giornata di campionato Primavera 1 TIM

La Primavera del Torino vince 0-1 contro l'Ascoli. Decisiva la rete di Vianni. Una vittoria importantissima per quanto riguarda la situazione in classifica dei granata. Al termine della gara Federico Coppitelli ha commentato a Torino Channel la partita partendo dalla prestazione dei suoi ragazzi: "Nonostante la classifica dicesse che i nostri avversari fossero ultimi in classifica, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile visto che loro venivano da un buon periodo nel quale avevano reso la vita difficile a molte squadre. Oggi nel complesso abbiamo concesso poco, paradossalmente abbiamo segnato non nel nostro momento migliore. All’inizio della ripresa abbiamo avuto alcune occasioni per passare in vantaggio ma non ci siamo riusciti, per questo i ragazzi sono stati bravi a crederci fino all’ultimo. Siamo contenti di questa vittoria che ora ci rimette in gioco: penso che possa essere l’inizio di un percorso che ci può regalare delle soddisfazioni".