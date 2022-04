Primavera, Zeoli post Cagliari-Torino 1-0: “Risultato bugiardo”

Le parole dell'allenatore in seconda della Primavera granata al termine di Cagliari-Torino

Al termine del match contro il Cagliari, Michele Zeoli - allenatore in seconda della Primavera granata, in campo al posto dello squalificato Federico Coppitelli - ha commentato così l'esito del match (1-0 a favore del Cagliari, con un gol di Luvumbo al 70') e la prestazione del Torino, di cui si ritiene soddisfatto al di là del risultato: "Il risultato finale è un po’ bugiardo rispetto a quanto visto sul campo. Siamo riusciti a disputare una buona prestazione creando gioco con la volontà di vincere la partita. La squadra è stata reattiva e ben sistemata tatticamente per lunghi tratti della gara, non posso rimproverare nulla ai ragazzi sotto questo punto di vista. Dopo aver subito lo svantaggio ci siamo un po’ disuniti e per questo motivo non siamo riusciti ad attaccare come fatto fino a quel momento. Inizia adesso un periodo molto impegnativo con tante gare ravvicinate e dovremo essere attenti nella gestione delle energie e del minutaggio dei giocatori". Una sconfitta, dunque, che - dopo 8 risultati utili consecutivi - complica la corsa ai playoff, considerando le gare che dovranno affrontare le altre squadre.