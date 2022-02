Primavera, Zeoli post Empoli-Torino 1-1: “Concesso poco, spirito encomiabile”

Le parole del vice allenatore della Primavera granata al termine della gara contro l'Empoli

Dopo il pareggio per 1-1 contro l'Empoli (QUI per leggere la cronaca), Michele Zeoli - allenatore in secondo della Primavera granata, chiamato a sostituire lo squalificato Federico Coppitelli - ha commentato con queste parole la prestazione del Torino (QUI per leggere le pagelle): "Sapevamo che la partita era molto insidiosa, loro avevano recuperato qualche giocatore e anche il vento poteva complicare le cose. Abbiamo subito gol a inizio ripresa per una distrazione in uscita, i ragazzi sono stati bravi a crederci fino all’ultimo con uno spirito encomiabile. In generale abbiamo concesso molto poco per tutta la gara, quindi sono contento. Parliamo sempre con la squadra e sappiamo che la classifica è corta, l’importante è porci degli obiettivi all’interno dello spogliatoio e cercare di raggiungerli passo dopo passo. Volevo ringraziare lo staff tecnico e in particolare mister Fioratti che mi hanno aiutato molto nel gestire la squadra, da tifoso del Torino dalla nascita per me è stata un’emozione unica che non scorderò mai".