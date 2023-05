Torino, il weekend delle giovanili: l’Under 18 va ko contro l’Inter capolista

Dopo la vittoria della Primavera contro il Frosinone per 3-0 (QUI per leggere il commento e QUI per le pagelle), il weekend delle giovanili granata è proseguito con l'ultima squadra ancora impegnata in campionato, l'Under 18 di Asta. I torelli granata hanno affrontato la sfida con l'Inter capolista, uscendone sconfitti per 3-0. Di seguito il resoconto della sfida.